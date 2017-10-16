Русские – не грустные: что поразило молодых иностранцев в Красноярске

Красноярск, , 08:27 — REGNUM Знакомство иностранных участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) с Красноярском, начавшееся 14 октября, продолжается. Сегодня, 16 октября, гости города побывают в самом крупном за Уралом центре экстремального спорта «Спортэкс», где сдадут нормы ГТО. Затем представители иностранной делегации на «Арене Тотем» встретятся в товарищеском матче с двукратными чемпионами мира по футболу среди детских домов ДФК «Тотем».

И хоть мероприятия в Красноярске ещё не завершены, уже сегодня можно сказать, что пребывание в этом сибирском городе впечатлило иностранных гостей.

«15 октября мы общались с иностранными участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов на церемонии открытия. Они признались, что их поразила наша природа. Гости края побывали в фанпарке «Бобровый лог», где поднялись и спустились на канатной дороге и были в восторге», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов Валерия Чернышкова.

По её словам, в Красноярск прибыло 100 иностранных участников из 50 стран мира.

«Очень сильно нашим гостям понравился Красноярск, они оценили подготовку города к Универсиаде, которая состоится в марте 2019 года, увидели строящиеся объекты. Многие признались, что хотят приехать к нам в 2019 году и посмотреть, как Красноярск преобразится к Универсиаде. Почти 90% участников делегации побывали в России впервые», — рассказала собеседница ИА REGNUM.

Она отметила, что бурные аплодисменты вызвали у иностранцев русские народные танцы на открытии региональной программы ВФМС 15 октября.

«Очень многие из иностранной делегации переживали относительно стереотипов о том, что русские мало улыбаются, всегда суровые и грустные. Но наши гости лично убедились, что всё не так, что все вокруг доброжелательны и приветливы. Иностранные участники ведут онлайн-трансляции, показывая родителям, что здесь у них всё прекрасно», — подчеркнула Чернышкова.

Она рассказала, что иностранным гостям очень понравилось культурное пространство «Каменка»:

"Каменка» — очень интересное место. Ведь инициативная команда здесь смогла отреставрировать дворец, который находился в запущенном состоянии, превратить его в бренд города».

Что касается организационных моментов, по словам Валерии Чернышковой, все проходит согласно региональной программе, никаких сбоев не происходило.

«Естественно, переживание за какие-то организационные моменты присутствовало. В том числе за то, придётся ли иностранцам по вкусу русская кухня. Гости края питаются централизованно в гостинице, в которой проживают. Есть питание, которое подбиралось для участника индивидуально, например, кошерные блюда. Хотелось бы отметить, что ребята, которые приехали к нам из Бразилии, в восторге от наших супов. В общем, мы зря переживали», — признаётся Валерия Чернышкова.

Напомним, в России с 14 по 22 октября 2017 года проходит XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов. Основные мероприятия пройдут в Сочи. Всего в мероприятиях фестиваля примут участие 20 тысяч человек из 150 стран.

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Красноярск стал одним из 15 городов России, выбранных для участия в региональной программе ВФМС. 17 октября иностранная делегация вылетает из Красноярска в Сочи. Организаторы пообещали, что церемония проводов гостей региональной программы пройдёт в фольклорном стиле. Иностранцам покажут, что такое хоровод.

Также иностранные гости побывали в Новосибирске, и, по словам организаторов, этот сибирский города также произвёл на гостей положительное впечатление.

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Добавим, от Красноярского края в фестивале принимает участие делегация из 60 человек, от Новосибирской области — 125 человек.

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