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Причиной смерти актера Марьянова мог стать оторвавшийся тромб

Общество

«Его не успели довезти до больницы»

Причиной смерти актера Марьянова мог стать оторвавшийся тромб
Театр ЛЕНКОМ
Дмитрий Марьянов

Лобня, Московская область, 16 октября 2017, 07:33 — REGNUM  Российский актер театра и кино Дмитрий Марьянов, скончавшийся 15 октября в Подмосковье, скончался, предположительно, из-за оторвавшегося тромба. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Его не успели довезти до больницы, — уточнил источник. — Актер умер в машине скорой помощи по дороге в больницу подмосковной Лобни».

Согласно предварительным данным, Марьянов скончался из-за внезапно оторвавшегося тромба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября в Подмосковье на 48 году жизни скоропостижно скончался актер театра и кино Дмитрий Марьянов. Трагедия произошла в городе Лобня.

Представитель актера позже рассказала, что для установления точной причины смерти необходимо дождаться медицинского заключения.

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