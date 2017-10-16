Экологический хайп: «Зеленая дружина» энергетиков СГК украшает Рубцовск

Рубцовск, Алтайский край, , 07:07 — REGNUM Сквер Комсомольской славы в Рубцовске в этом году заметно преображается. Еще с лета он стал местом притяжения для неравнодушных горожан, которые общими усилиями начали приводить это место в порядок. Накануне «Зелёная дружина», которую поддерживает Сибирская генерирующая компания (СГК), высадила в сквере несколько десятков деревьев. Подробности сегодня, 16 октября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе алтайского филиала СГК.

Уже следующей весной радовать своей зеленой листвой рубцовчан будут высаженные там лиственницы, туи, клены, липы и дубы — всего 55 новых деревьев. Новыми «обитателями» сквера, расположенного в самом центре города, занялись студенты рубцовских вузов, для которых забота об окружающей среде стала регулярным занятием.

«Эти молодые люди активно участвуют в различных экологических проектах, делятся своим опытом с другими и завоевывают массу наград. Все это они делают изобретательно и с выдумкой — хайпят», — пояснили в СГК.

«Мы сами живем в этом городе и считаем, что его будущее, внешний вид и ухоженность зависят только от нас самих. В целом Рубцовск довольно зеленый, но большинство деревьев старые и требуют обновления. Благодаря СГК сегодня мы смогли обновить зеленые насаждения в этом сквере, на следующий год запланируем больше. Очень здорово, что в городе появилась компания, которой небезразличны вопросы экологии», — отметил один из активистов Владимир Купин.

Ребята сняли видео о том, как происходила высадка деревьев, и передали в нем эстафету своим единомышленникам из Красноярска, которые в ближайшие дни разобьют в своем городе яблоневый сквер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сквер, расположенный в центре города, долгое время должным образом не содержался и успел зарасти сорняками. Поэтому в конце августа и было решено превратить зеленый уголок в знаковое место для всех рубцовчан, восстановить имеющиеся здесь памятники, высадить новые деревья. Волонтеры «Зеленой дружины» проделали довольно большой объем работ: вырезали дикорастущие кустарники, расчистили территорию от мусора и веток, выкорчевали корни деревьев, выпилили старые, ставшие уже хрупкими и опасными для прохожих, тополя.

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