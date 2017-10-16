Во Владивосток приехали 200 участников Всемирного фестиваля молодёжи

Владивосток, , 02:43 — REGNUM Региональная программа Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 15 октября стартовала на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Владивосток принял около 200 российских и иностранных представителей молодёжных организаций, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Вы наше будущее: кто-то станет врачом, кто-то заслуженным деятелем науки, кто-то возглавит огромную корпорацию. Но все вы живёте на этой земле, и ваша главная задача — научиться жить мирно», — обратился с приветственным словом к участникам фестиваля врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко.

Во Владивостоке делегация из 200 российских и иностранных представителей молодёжных организаций будет находиться вплоть до 16 октября. За два дня им предстоит не только принять участие в работе тематических площадок и встретиться с молодёжью национальных общественных объединений Приморья, но и посетить Приморский океанариум, всероссийский детский центр «Океан», совершить морскую прогулку.

После Владивостока делегация отправится в Сочи, где пройдёт основная площадка Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. От Приморского края в Сочи поехали свыше 90 человек, всего запланировано участие более 20 тыс. молодых людей из 180 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 15 октября объявил об открытии XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. По мнению главы государства, молодые люди сами должны создавать своё будущее, стремясь при этом изменить мир в лучшую сторону.