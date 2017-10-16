Названа возможная причина смерти Дмитрия Марьянова

Москва, , 01:08 — REGNUM Смерть актера Дмитрия Марьянова не связана с криминалом. По предварительной информации, она произошла из-за оторвавшегося тромба, сообщает источник в правоохранительных органах.

«У Марьянова оторвался тромб, однако его не успели довезти до больницы. Актер умер в машине скорой помощи по дороге в больницу подмосковной Лобни», — сказал источник ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, актер театра и кино Дмитрий Марьянов скоропостижно скончался 15 октября в возрасте 47 лет. Он почувствовал себя плохо, и друзья повезли его в больницу.

Информацию о кончине артиста подтвердила его представитель Алевтина Кунгурова. Она отметила, что причины смерти Марьянова пока не выяснены.

Дмитрий Марьянов до 2003 года работал в театре «Ленком», также выступал в Театре имени Моссовета. Первые картины, принесшие ему известность — «Была не была», «Выше Радуги», «Дорогая Елена Сергеевна», «Любовь». Актер также снимался в таких сериалах, как «Графиня де Монсоро», «Досье Детектива Дубровского», «Личная жизнь следователя Савельева».

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