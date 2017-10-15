Представитель Марьянова подтвердила информацию о смерти актера

Лобня, Московская область, , 23:33 — REGNUM Информация о том, что 15 октября в Подмосковье скончался актер театра и кино Дмитрий Марьянов, соответствует действительности. Об этом сообщила представитель артиста Алевтина Кунгурова в интервью ТАСС.

«Дмитрий (Марьянов) скоропостижно скончался», — сказала Кунгурова.

По ее словам, причины смерти 47-летнего артиста пока остаются неясными.

Ранее ряд СМИ сообщил, что актер театра и кино Дмитрий Марьянов скончался в Подмосковье на 48 году жизни. Трагедия произошла в воскресенье, 15 октября, в городе Лобня.

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