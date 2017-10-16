Николай Птицын, , 18:27 — REGNUM

Прогресс шагает по миру семимильными шагами. Только вдумайтесь: то, о чём человечество мечтало двадцать-тридцать лет назад, сейчас уже не просто существует, но и широко применяется — печать тканей, пересадка органов тела, медицинские импланты, искуственные сердца. Это уже есть, это уже здесь и сейчас. Сравнительно недалёк тот момент, когда повреждённые органы можно будет заменить на «выращенные», тем самым повышая вероятность спасения людей. Разрабатываются лекарства от смертельных болезней. Уже сейчас заражённые ВИЧ могут воспользоваться иммуномодуляторами и прожить до 50−60 лет. И, на первый взгляд, всё это здорово. Но только на первый взгляд, потому что за всё приходится платить. И платить, к сожалению, приходится тем, кто попал в трудную ситуацию.

В нашу жизнь всё больше входит виртуальная реальность со всеми её плюсами и минусами. И за тренировки операторов БПЛА, военных, врачей, за возможность «погулять» по городам разных стран, не выходя из дома, мы расплачиваемся ушедшими в виртуальность людьми, для которых реальный мир становится придатком к игре.

Уже сейчас есть реализации квантовых компьютеров, способных «думать» намного быстрее, чем традиционные, классические решения. Они позволят человечеству выйти на новый уровень развития, помогут совершить прорывы во многих областях. Исследовании космоса, медицине, в конце концов, как бы двусмысленно это ни звучало, создании полноценного искусственного интеллекта. Изучая мозг, человечество создало нейронные сети, которые уже сейчас способны обучаться, анализировать огромное количество информации в сжатые сроки и выдавать прогнозы в различных областях.

В конце прошлого столетия появилось глобальное информационное пространство — сеть Интернет. Она позволила связать воедино людей из разных стран, на данный момент благодаря онлайн-переводчикам, видеоконференциям, спутниковой связи люди могут общаться и понимать друг друга, не тратя годы на изучение различных языков. Благодаря Интернету появился огромный поток информации, из которого можно почерпнуть все необходимые сведения, не теряя времени на просиживание в библиотеках.

Но всё это лишь инструменты. Они не несут ни зла, ни добра. Те же БПЛА можно использовать для ведения военных действий, а можно с их помощью искать потерявшихся в лесах. Всё зависит только от нас. Всё зависит от людей. А люди, к сожалению, инертны. До сих пор идёт грызня насчёт Курильских островов, никто не хочет думать, что делать с проблемами на Украине, как быть с Северной Кореей. Говоря «мы», я подразумеваю не глав государств, не парламенты и международные организации, превращающиеся из объединяющих сообществ в инструменты давления, а людей. Простых людей по всему земному шару.

Уже сейчас некоторые страны работают над изоляцией от Всемирной паутины, созданием своего закрытого сектора, который позволит запретить гражданам общаться с иностранцами.

Прикрываясь тем, что террористы общаются через Телеграм, спецслужбы хотят лишить человека основной его свободы — свободы иметь и высказывать своё мнение. Перечислять и мусолить проблемы можно очень долго, но это ни к чему не приведёт.

Власть. Деньги и власть, вот что сейчас движет миром. Никто не позволит появиться новому лекарству от рака, если это не принесёт прибыли. И наплевать на тех, кто умирает, наплевать на страждущих, которые вынуждены продавать всё своё имущество, чтобы сохранить главное — жизнь.

В ответ на такую «политику» люди через тот же Интернет начали просить друг друга о помощи. Неважно, какой — деньгами, вещами, продуктами. Появился так называемый «краудфандинг», явление, которое помогает спонсировать реализацию действительно нужных и интересных разработок. И сейчас каждый сам для себя решает, помочь тем, кто рядом, или отойти в сторону, спрятаться, жить по принципу «моя хата с краю». И очень важно, что до сих пор есть целые города, в которых люди не забыли, что такое взаимопомощь, апрельский теракт в Петербургском метро тому подтверждение. Но всё это лишь лучик света среди сплошного грозового фронта, всё плотнее накрывающего наш мир. И вот этот лучик нам надо сохранить и приумножить, чтобы не скатиться в пропасть.

Я ни в коем случае не призываю к мировым революциям, не говорю, что надо свергать правительства и перекраивать существующий порядок. Я призываю людей к сознательности, к активной гражданской позиции, призываю не прятаться, а объединяться, двигаться вперёд вместе. Можно создавать и подписывать петиции, которые действительно влияют на развитие событий в государстве. Уже (или ещё?) можно найти единомышленников, которые не дадут «замолчать» несправедливость, заставляя правительство обращать внимание на простых граждан и их проблемы.

Не надо надеяться, что и на этот раз беда пройдёт мимо, позволив спокойно сидеть у телевизора. У нас есть все инструменты для того, чтобы отвернуть от пропасти. И пора задуматься о том, что мы оставим нашим детям и внукам — руины или мир.