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Гидрометцентр опроверг выпадение первого снега в Подмосковье

Общество

Наблюдатели и аппаратура следят за всеми изменениями и явлениями погоды

Гидрометцентр опроверг выпадение первого снега в Подмосковье
Иллюстрация: Museum.meteorf.ru
Здание Гидрометцентра России

Москва, 15 октября 2017, 16:33 — REGNUM  Информация СМИ о выпадении первого снега в Подмосковье не соответствует действительности. Об этом сообщил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

По его словам, наблюдатели и аппаратура следят за всеми изменениями и явлениями погоды, на данный момент никаких следов снега обнаружено не было.

«Можно на кого угодно ссылаться, но они не наблюдают, — отметил метеоролог. — А у нас круглые сутки специалисты за этим следят. Гидрометцентр РФ не подтверждает выпадение снега в Московской области».

Ранее ряд СМИ со ссылкой на столичное метеобюро сообщил, что в Подмосковье сегодня, 15 октября, выпал первый снег.

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