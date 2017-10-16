Алена Сычева, , 17:15 — REGNUM

14 октября 2017 года в Каннах, в рамках проходящего международного рынка телевизионного и цифрового развлекательного контента для детей и юношества MIPJunior состоялась презентация новых проектов — так называемый питчинг. Пять лучших идей анимационных сериалов и телевизионных шоу для маленьких зрителей были выбраны для очной презентации на конкурсной основе среди сотни заявок, присланных со всего мира.

Основной целью участников мероприятия обычно является поиск единомышленников и инвесторов для продолжения работы над проектом. Жюри, оценивающее международный потенциал, оригинальность и общую привлекательность задумки, назвало лучшим проектом телевизионное шоу из Австралии «Картонные войны» (Boxwars). Идея этой передачи родилась из дизайнерского решения, к которому часто прибегают дети со всего мира в своих играх, когда при помощи фантазии, клея и творческих усилий превращают ненужную взрослым картонную коробку в удивительный наряд, транспортное средство или маленький домик. Герои телевизионного шоу «Картонные войны», разделившись на команды, под руководством взрослых делают из картона оружие, снаряжение, транспортные средства, а потом соревнуются, демонстрируя мощь и функционал своих новых гаджетов.

Вообще неожиданно и ново даже включение в питчинг игрового шоу наряду с анимационными сериалами, занимающими львиную долю новых проектов для детей и подростков. Высокая оценка и присуждение «Картонным войнам» главного приза, вероятно, обусловлено не только конкурентными преимуществами задумки (дешевое по сравнению с анимацией производство, социальная функция, отвлечение детей от компьютерных гаджетов, комедийная составляющая и проч.), но и желанием привлечь большее внимание производителей, закупщиков контента и продюсеров к формату телевизионного шоу для детей.

Большие симпатии профессиональной аудитории вызвал проект французского сериала «Собака-вонючка» (Stinky Dog). Позитивные истории, основанные на популярной во Франции серии книг, повествуют о жизни и приключениях бездомного пса, подружившегося с помоечным котом. Отличительной особенностью мультфильма является нетрадиционно изящное визуальное решение, основанное на книжных иллюстрациях. Комедийные тринадцатиминутные истории адресованы детям в возрасте 6—10 лет. К сожалению, современные ребята, привыкшие к ярким цветам и примитивным сюжетам, вероятно, не смогут оценить изящный по форме и содержанию, сделанный в лучших традициях французской авторской анимации продукт, но производить и показывать такие красивые истории ради формирования хорошего вкуса у нового поколения необходимо.

Проще и примитивнее выглядит мультсериал из Южной Кореи для дошкольников «Большая пятерка» (Big Five), рассказывающий истории о жизни детских игрушек — машинок и плюшевых зверят.

Намного симпатичнее и трогательнее оказался американский комедийный сериал «Доктор Панда» (Dr. Panda) о милом антропоморфном медвежонке, который в каждом эпизоде опробует на себе ту или иную профессию. Всякое новое дело является для него вызовом и оборачивается поучительным и веселым приключением. Панде помогают друзья, в числе которых две курицы, скептически относящиеся к экспериментам героя. Яркий сериал, выполненный в привычной для детей технике компьютерного 3D, выглядит привлекательно и мило. Семиминутные истории адресованы в первую очередь детям в возрасте 3—5 лет, но, по задумке создателей, будут близки и понятны всем дошколятам.

Самым странным показался мультсериал, создаваемый совместно авторами из Аргентины, США и Франции «Улови!» (CATCHA!) о жизни пяти странных, несимпатичных существ, каждое из которых соответствует одному человеческому чувству: зрению, обонянию, вкусу, осязанию и слуху. Зрение — это круглый глазик, обоняние — фиолетовый нос, вкус — красный толстый слизень с большими зубами, осязание — волосатая голова на длинных пальцах, слух — зеленый червяк в форме уха. В каждом двухминутном эпизоде герои встречаются с каким-нибудь предметом или явлением, которое каждый пытается познать в меру своих способностей.

Для авторов всех пяти проектов, вышедших в финал питчинга MIPJunior, само участие в столь престижном мероприятии является признанием успеха. В прошлом году в аналогичном мероприятии принимал участие российский сериал «Шарлотта и Кваксон» студии «Мастер-фильм», что пошло на пользу не только этому проекту, но и привлекло внимание участков рынка в целом к русской анимации. В этом году среди финалистов наших не оказалось, зато на MIPJunior состоится специальный премьерный показ «Героев Энвелла» и пройдет отдельное мероприятие «FRESH RUSSIAN ANIMATION SCREENING», посвященное новым русским анимационных сериалам.

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