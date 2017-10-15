В Крыму отпустили всех задержанных ранее пикетчиков

Симферополь, , 12:00 — REGNUM Полиция отпустила участников незаконных пикетов в Крыму. Об этом сегодня, 15 октября, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Республике Крым.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что в Крыму правоохранительные органы задержали 49 человек, которые вышли на несанкционированные пикеты под лозунгами: «Мой народ — не террористы» и «Крымские татары — не экстремисты».

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября стало известно о пресечении сотрудниками ФСБ деятельности ячейки международной террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Бахчисарайском районе Крыма. В отношении шести членов группировки возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Всех, кто вышел на несанкционированные пикеты, задержали и достаувили в ближайшие отделения полиции. Там они дали объяснения своим действиям, после чего всех отпустили.

В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются лица, виновные в организации и участии в незаконных публичных мероприятиях.

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