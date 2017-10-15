Роспотребнадзор: В Евросоюзе зарегестрирована мощная вспышка гепатита А

Москва, , 10:53 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека (Роспотребнадзор) предупреждает граждан Российской Федерации о вспышке гепатита А в странах Европейского союза. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства сегодня, 15 октября.

Сообщается, что Европейский центр по предупреждению и контролю за заболеваниями (ECDC) зарегистрировал 2873 подтвержденных случая гепатита А за последние 16 месяцев в 20 странах ЕС.

По сообщению ECDC, в период с 1 июня 2016 года по 27 сентября 2017 года в 20 странах Евросоюза (Австрия, Англия, Бельгия, Голландия, Дания, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Швеция, Уэльс, Финляндия, Франция и Эстония зарегистрированы 2873 подтвержденных случаях гепатита А.

Роспотребнадзор констатирует, что данные ECDC свидетельствуют о нарастании вспышки гепатита А в Евросоюзе. Российское ведомство будет внимательно следить за усилиями ECDC по борьбе с инфекцией.

Стоит отметить, что Польша по каким то причинам не уведомила ECDC о количестве заболевших гепатитом А в 2017 году. Однако, эпидемиологический скрининг ECDC по данной стране показал по состоянию на 17 сентября текущего года 1426 случаев гепатита А. Это в 55 раз выше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Согласно статистическим данным, наибольшее количество случаев гепатита А в Евросоюзе за установленный период зарегистрировано среди мужчин, которые имели половые контакты с другими мужчинами.

В настоящее время основным местодом борьбы с распространением гепатита А является вакцинация. Однако в ряде стран ЕС, в частности в Австрии, Голландии, Дании, Италии, Мальте, Португалии и Швеции запасов вакцин против гепатита А недостаточна. Это может негативно сказаться на профилактике заболевания.

Роспотребнадзор просит граждан Российской Федерации учитывать эту информацию при планировании поездок в страны Евросоюза