В Москве завершился парад ВФМС-2017

Москва, , 01:22 — REGNUM Официальное открытие фестиваля состоится в воскресенье, 15 октября, в Сочи. По информации организаторов, его участниками станут более двух тысяч человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шествие стартовало на Васильевском спуске, затем прошло по набережным до Лужников. Колонну открывали официальные делегации стран-участниц фестиваля с государственными флагами.

За ними следовали участники шествия, представляющие реконструкции парадов Всемирных фестивалей молодежи и студентов 1957 и 1985 годов, проходивших в Москве, и несколько самоходных платформ, посвященных крупнейшим мировым карнавалам.