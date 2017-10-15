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В Москве завершился парад ВФМС-2017

Общество

Парад-карнавал Всемирного фестиваля молодежи и студентов завершился в Москве грандиозным фейерверком

Москва, 15 октября 2017, 01:22 — REGNUM  Официальное открытие фестиваля состоится в воскресенье, 15 октября, в Сочи. По информации организаторов, его участниками станут более двух тысяч человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шествие стартовало на Васильевском спуске, затем прошло по набережным до Лужников. Колонну открывали официальные делегации стран-участниц фестиваля с государственными флагами.

За ними следовали участники шествия, представляющие реконструкции парадов Всемирных фестивалей молодежи и студентов 1957 и 1985 годов, проходивших в Москве, и несколько самоходных платформ, посвященных крупнейшим мировым карнавалам.

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Всемирный фестиваль молодёжи и студентов — 2017