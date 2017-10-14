Ленинградской области и Петербургу посулили КАД-2 после 2020 года

Санкт-Петербург, , 19:51 — REGNUM Вторая кольцевая автомобильная дорога в обход Санкт-Петербурга может появиться в период после 2020 года. Об этом заявил 14 октября министр транспорта РФ Максим Соколов в ходе церемонии открытия в Ленинградской области нового участка федеральной автомобильной дороги А-121 «Сортавала».

По словам Максима Соколова, в министерстве транспорта рассматривают возможность создания второй КАД, но практическая реализация этих планов может начаться только после 2020 года. В свою очередь помощник президента РФ Игорь Левитин заявил о необходимости строить подъезды к строящимся вокруг существующей КАД новым жилым комплексам.

Основой для КАД-2 станет существующая с советских времен трасса А-120, так называемая «бетонка», проходящая по территории Ленобласти и Петербурга. Ее северную часть планируется передать в федеральную собственность. Южное полукольцо также постепенно приводят в нормативное состояние.

«И в перспективе те участки кольцевой автодороги, «бетонки», мы принимаем в федеральную собственность именно с этой целью. Чтобы заранее, пока трафик на кольцевой автодороге вокруг Санкт-Петербурга не достиг запредельных параметров, выводить транзит на большое кольцо вокруг Санкт-Петербурга», — приводит ТАСС слова Максима Соколова.

Что же касается открытого сегодня нового участка федеральной трассы А-121 «Сортавала» от поселка Сосново до поселка Варшко в Ленобласти (с 57-го по км 72-й км), то оно состоялось значительно раньше запланированного срока. Глава Минтранса подчеркнул, что теперь автомобилисты смогут существенно быстрее проезжать одну из самых загруженных дорог региона.

Как сообщает пресс-служба Минтранса, к следующему летнему сезону планируется проложить участок дороги через протоку озера Вуокса, и трасса «Сортавала» на этом участке будет полностью готова, связав Ленобласть с Карелией.

«Уверен, что обновление трассы «Сортавала», которое мы поступательно ведем на протяжении нескольких лет, даст новые импульсы для развития экономического потенциала Ленинградской области и Республики Карелия, и, конечно, на многие годы вперед сделает поездки наших граждан комфортными и безопасными», — заявил Максим Соколов.

«Жители и гости Ленинградской области теперь смогут значительно быстрее добраться до жемчужины Карельского перешейка — города Приозерск, — заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, которого цитирует областная пресс-служба. — Новая трасса отвечает всем мировым требованиям безопасности дорожного движения».

Новая четырёхполосная трасса отвечает требованиям I-В категории. Расчётная скорость движения по ней составляет 120 км/ч. На участке построено 11 искусственных сооружений, в том числе три моста (два через реку Волчья, один — через ручей Горюнец), две эстакады, надземный пешеходный переход, одно арочное сооружение, четыре путепровода для обеспечения безопасного пересечения с существующей автодорогой А-121 Санкт-Петербург — Петрозаводск, а также с тремя менее важными дорогами.

На 72-м км участка построен надземный пешеходный переход. Еще один дорожники возведут на 75-м км в населенном пункте Варшко. Для обеспечения экологической безопасности построена современная система водоотведения. К концу 2019 года трасса «Сортавала» будет соответствовать нормативным требованиям на всей территории Ленинградской области.

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