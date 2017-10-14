В Киеве проходит марш националистов

Киев, , 18:28 — REGNUM «Марш славы» по случаю Дня защитника Украины и 75-летия создания «Украинской повстанческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проходит на бульваре Тараса Шевченко в центре Киева. Об этом передает корреспондент «Интерфакса-Украина».

Колонну возглавляет отряд конной полиции, по обеим сторонам активистов сопровождают стражи порядка.

«Участники марша несут флаги националистических организаций, — передает вещатель. — В колонне также едут автомобили с колонками, из которых раздается патриотическая музыка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после госпереворота на Украине в 2014 г. к власти в Киеве пришли националисты, которые первым делом возвели идеолога украинского фашизма Степана Бандеру в ранг национального героя, а боевиков УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ранг «борцов за независимость Украины».

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