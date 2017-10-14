Кургинян: Сводить развал СССР к предателям и ЦРУ – обманывать самого себя

Томск, , 18:22 — REGNUM Нельзя списывать провал коммунистического проекта исключительно на врагов и предателей, развал Советского Союза был обусловлен также отказом от нового человека и затуханием огня, заявил 14 октября политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян на проходящей в Томске конференции «Октябрьская революция: мифы и реальность», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Открывая конференцию, известный политолог отметил, что, безусловно, правильно говорить о действиях Запада и так называемой «пятой колонне» в деле разрешения СССР, однако сведение все к нему ничего не объяснит.

«Понятно, что ЦРУ разрушало нас, как только могло. Мы были главным геополитическим конкурентом», — отметил политолог, указав на то, что почему-то «КГБ не разрушило Соединенные Штаты».

Нельзя забывать и о том, как себя вела советская верхушка. Так, одним из примеров такого поведения стало нежелание делегатов XXVIII съезда КПСС снимать с должности тогдашнего генерального секретаря СССР Михаила Горбачёва, на которого принято возглагать основную ответственность за развал страны.

«Почему не сняли Горбачева? Уже было все ясно. Я видел, с каким лицом он смотрит на делегатов съезда — с бесконечным презрением, понимая, что он это уничтожает. Почему они аплодировали ему, уже все понимая?» — подчеркнул политолог.

Ключевым моментом в разрешении партии и коммунистического общества была отмена Шестой статьи конституции, которая устанавливала, что «руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС)». Если нет шестой статьи, нет уже той общественно-политической системы, который существовал в предыдущий период. подчеркнул политолог.

Политолог указал на то, что изначально статью о роли КПСС пытались отменить просто через Съезд народных депутатов, который идти на этот шаг отказался. После этого Гобачев созвал пленум и предложил уже ему проголосовать за отмену этой статьи.

«Пленум проголосовал, прекрасно понимая, что это конец. Он проголосовал, при одном человеке против — которого нужно знать — все остальные за. Это были сотни людей. Это не был один Горбачев», — отметил Сергей Кургинян.

Вторым показательным случаем стали события, последовавшие за трагедией09 апреля 1989 году во время оппозиционного митинга у Дома правительства Грузинской ССР. Лживость доклада председателя специальной комиссии Анатолия Собчака, подчеркивает политолог, была ясна любому специалисту.

Более того, организация политолога «Экспериментальный творческий центр» (ЭТЦ) подготовила листовки, призывающие требовать правды о тех событиях. Там были приведены все данные, в том числе «Красного креста», согласно которым у погибших не было ни резаных, ни рубленых ран. Это шло вразрез с версией Собчака, который утверждал, что армия применили оружие — саперные лопатки — против мирного населения. Причиной же гибели людей стало удушение, вызванное давкой.

Помимо листовок ЭТЦ, на стол депутатов Съезда лег альтернативный доклад военного прокурора. Несмотря на это, большинство делегатов, среди которых было огромное число военных, проголосовало за доклад Собчака.

«Два или три человека проголосовали за версию военного прокурора», — заявил политолог.

«Все остальные проголосовали за версию Собчака, твердо, зная что это конец армии, что после того как они проголосовали за лживую версию, что солдаты-срочники, десантники рубили лопатками мирное население, после этого авторитет армии рушится. Но они же проголосовали за это», — добавил он, подчеркнув также, что нельзя забывать и о поддержке большинства населения Бориса Ельцина в 1993 году.

Списывать все на одного чудовищного человека, отметил лидер движения «Суть времени», — значит «постоянно обманывать самих себя». Произошедшее свидетельствует о том, что причина коренится в чем-то еще, что не сводится к роли Горбачева и американского империализма.

Так, у коммунистического проекта есть великая победительная фаза, связанная с именами Владимира Ленина и Иосифа Сталина. В этот период, подчеркнул Сергей Кургинян, действительно «на весь мир полыхнуло чем-то новым»: Великая Октябрьская революция, победа в Великой Отечественной войне, индустриализации. Однако за этой фазой шла иная — «полный гордого доверия покой», в течение которого завоеван космос, было многое построено, укреплена оборона. Но за этим этапом шло крушение.

Из этого можно сделать вывод, что внутри самого проекта произошло остывание, которое политолог связал с отказом от изучения фундаментальных вопросов, связанных с коммунизмом.

«Никто не ответил на вопрос, что такое новый человек», — заявил он, подчеркивая, что не занимались тем, какие стратегические перспективы стоят перед коммунизмом, в чем его цель.

Вместо этого, коммунизм был сведен к повышению материального состояния. Иными словами, были провозглашены советское потребительское общество и его конкуренция с американским. По большому счету вопрос заключался не в том, что Советский Союз должен был выиграть не конкуренцию потребления, а конкуренцию за образ жизни, который в Советском Союзе был «каким-то совсем иным». Внутри него стоял главный вопрос — вопрос о человеке.

«Если нет великой наступательной мечты, связанной с человеком, то возникает скука. А коммунизм не может быть скучен и сыт, он должен быть радостен. Он должен был быть огненным, наколенным. Если он теряет эту огненность и накаленность, то он очень быстро сворачивается», — подчеркнул он.