ВВС: Ксения Собчак взяла у Владимира Путина интервью

Москва, , 15:37 — REGNUM Телеведущая Ксения Собчак встретилась с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сегодня, 14 октября, сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на источники.

Сообщается, что поводом для встречи стало интервью, которое Путин дал Собчак для её фильма об Анатолии Собчаке, под началом которого Путин работал в первой половине 90-х годов XX века.

Ранее мать телеведущей, член Совета Федерации Людмила Нарусова (Тува) сообщила журналистам, что Ксения Собчак снимает фильм к 80-летию со дня рождения бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Источники Русской службы ВВС утверждают, что Ксения Собчак брала интервью у российского лидера для этого фильма.

Более того, утверждается, что после того, как операторы, осветители и прочие ушли, Путин и Собчак остались поговорить наедине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков никак не прокомментировал эту информацию.

Напомним, Владимир Путин работал на различных должностях в мэрии Санкт-Петербурга с 1990 по 1996 года, когда губернатором этого города был Анатолий Собчак. После поражения Собчака на губернаторских выборах 1996 года Путин был приглашен на работу в Москву в управление делами президента России, которым тогда руководил Павел Бородин. Здесь началась федеральная карьера Путина, которая в итоге привела его на высшую государственную должность Российской Федерации.