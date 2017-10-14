Алена Сычева, , 21:14 — REGNUM

C 16 по 19 октября 2017 в Каннах (Франция) проходит главный и крупнейший международный рынок телевизионного и цифрового развлекательного контента MIPCOM, предшествовать которому является посвященный контенту для детей и юношества рынок-спутник MIPJunior (14 — 15 октября). Одним из участников рынка станет старейшая российская анимационная студия «Союзмультфильм», разговоры о возрождении которой ведутся не первый год, и наконец-то наметились позитивные сдвиги, в том числе в вопросах государственного финансирования. На протяжении последних лет неоднократно сменялось руководство студии, но существенных изменений не происходило. Большие надежды и оптимистические ожидания связаны с новыми назначениями: председателем правления киностудии стала Юлиана Слащева, а директором — Борис Машковцев, человек хорошо знакомый всем участникам анимационной индустрии по успешному проекту «Фиксики».

Предваряя участие студии на MIPJunior ИА REGNUM дает обзор планов нового руководства «Союзмультфильма». Частично они обусловлены перечнем поручений, данных Президентом России Владимиром Путиным по итогам встречи с представителями российских анимационных студий, состоявшейся 31 мая 2017 года.

Борис Машковцев:

«У нас написана масштабная стратегия развития, в которой отражено восемь направлений: продюсирование проектов, производство проектов, переезд в новое здание, создание технической базы (технопарка), научная деятельность, медиацентр, учебное направление и коммерциализация. По всем этим пунктам работа запущена. Некоторые, например, переезд — уже прошли точку невозврата и все равно произойдут в ближайшее время, другие пока находятся в разработке».

Нельзя сказать, что на «Союзмультфильме» в течение последних пяти-семи лет ничего не происходило: шла работа над полнометражным кукольным мультфильмом «Гофманиада», сделано несколько новых сборников возрожденного журнала «Веселая карусель», молодые режиссеры прошли обучение в Творческом объединении «Велосипед» при студии и защитили маленькие дипломные работы, которые вместе с другими авторскими проектами «Союзмультфильма» успешно представляют и студию, и нашу страну на зарубежных фестивалях. Однако работа над авторскими проектами — это индивидуальная камерная деятельность. Новое руководство хочет возродить «Союзмультфильм» как индустриальную студию, а для этого необходимо наладить конвейерную систему производства сериалов.

Сейчас на студии постепенно налаживается производство, появляются новые возможности: несколько проектов уже запущено, несколько стартует совсем скоро. В общей сложности это семь сериалов. Вопреки новостям об активном запуске на «Союзмультфильме» новых версий известных советских брендов, в ближайших планах такая реинкарнация только одна: «Простоквашино» (работа над «Попугаем Кешей» начнется в следующем 2018 году). Остальные — абсолютно новые проекты. Часть из них зародились внутри студии, другие были придуманы людьми сторонними, независимыми продюсерами и авторами, теперь вливающимися в студийную жизнь. Под них сформирован бюджет, набирается команда: уже есть постановщики, идет насыщение специалистами среднего звена. Так как конвейерная работа на студии еще не налажена, часть из этих проектов будет реализована в формате совместного производства, какие-то — осуществлены на партнерских студиях. Всего для получения государственных субсидий в этом году утверждены одиннадцать детских проектов и шесть авторских фильмов «Союзмультфильма».

Для эффективного производства необходим постоянный штат специалистов. Так что одной из основных задач руководства «Союзмультфильма» является стабилизация всего творческого коллектива и специалистов конвейерной части производства, руками которых и выполняются основные работы по созданию мультфильмов. В 1990-е годы эта присущая студии на протяжении десятилетий стабильность была утеряна, и не восстановлена до сих пор. Сейчас продукция «Союзмультфильма» — это штучные авторские работы, маленькие произведения искусства, но не масштабные проекты — полнометражные фильмы и сериалы. Так что новая стратегия развития студии связана с задачей создания условий для производства ощутимого количества контента для широкой аудитории.

При этом авторская анимация как часть социальной миссии «Союзмультфильма» будет сохранена. Именно создание отдельных короткометражных мультфильмов позволяет выращивать новое поколение творцов, опробовать новые идеи. Эта область деятельности связана не только с рисками, но и коммерческими затратами: авторская короткометражная анимация не окупается, но приносит другие дивиденды, связанные с формированием имиджа студии. Всегда есть опасность, что режиссер не справится с задачей, но новое руководство «Союзмультфильма» готово нести издержки творческих поисков. Менеджмент планирует не вмешиваться с какими-то своими «рациональными соображениями» в эти творческие процессы.

Система отбора авторских и коммерческих проектов на студии, соответственно, будет строиться по-разному. Ключевые решения, связанные с производством короткометражек будет принимать художественный совет — независимый от дирекции орган. В случае с сериалами и, в перспективе, полными метрами — ситуация обратная: дирекция руководствуется прагматичными, коммерческими соображениями: сколько можно с помощью этого кино заработать, сколько можно вложить средств, как это реализовать, кто из специалистов гарантированно выдаст требуемый результат — все это решает продюсер. На таком контенте и будет выстраиваться конвейерная система производства. Короткометражное авторское кино все-таки является штучным продуктом, а работа с сериалами довольно предсказуема на несколько лет вперед. Кроме того, специалисты могут перетекать из авторского кино на конвейер и обратно исходя из текущих потребностей.

Параллельно с налаживанием конвейерного производства в соответствии с поручением Президента силами студии при поддержке федерального и московского правительства будет создаваться анимационный технопарк. Для руководства студии создание технопарка — это следующий шаг за более насущной и актуальной проблемой: переездом. Этот давно обещанный переезд из «намоленного» здания на Долгоруковской в настоящий момент завершается: старое здание студия возвращает государству. Происходит оснащение нового, специально построенного для студии с учетом современных стандартов помещения оборудованием, необходимым для функционирования технопарка.

Борис Машковцев:

«В самом простейшем понимании существует потребность в технической базе, куда продюсер или режиссер может прийти со стартующим проектом, если своей производственной базы у него нет. В этом смысле технопарк может быть похож на «Мосфильм». Но это только один из возможных вариантов: смысл технопарка гораздо глубже. Технопарк должен являться особой экономической зоной — территорией, для резидентов которой существуют разные льготы, субсидии, дополнительные формы поддержки со стороны государства. Все-таки анимация — не самая привлекательная сфера бизнеса, и запуск новых проектов для продюсеров и инвесторов является экономически опасным предприятием. Так, очень хорошие идеи ложатся на полку только потому, что продюсеры не решаются идти на риск, а технопарк позволит снизить эти риски при запуске проекта или даст возможность проект с хорошим коммерческим потенциалом масштабировать, чтобы он скорее достиг успеха на рынке».

Помимо прочего, статус технопарка позволит снизить бремя различных отчислений с фонда оплаты труда. Можно нанять больше людей, или платить более достойную зарплату. Для небольших студий это шанс легализовать своих работников. В Москве существует практика технопарков для наукоемких отраслей, эту практику целесообразно распространить и на анимационную отрасль.

Сейчас у производителей сериалов есть две проблемы. Первая — сложно запускать проект, вторая — сложно поддерживать большой объем производства, потому что он требует высоких оборотов. Всем хотелось бы увеличить сектор российского контента на рынке или хотя бы не потерять достигнутых масштабов. Отрасль очень специфична, задействует большое количество ручного труда, несмотря на всю компьютеризацию, все прекрасно понимают, что анимация — это все равно ручной труд.

Над созданием технопарка на протяжении ряда лет уже работает Ассоциация анимационного кино. Но всегда оставался открытым вопрос: кто будет технопарком управлять, чтобы никому не было обидно? По итогам встречи представителей анимационных студий с Президентом РФ удалось добиться конкретного решения: усилия по созданию технопарка будут поддержаны государством, а площадкой для его реализации выбран «Союзмультфильм» как крупнейшая государственная студия, обладающая после переезда соответствующими возможностями.

Помимо технопарка под эгидой «Союзмультфильма» будет функционировать медиацентр с музеем, просмотровым залом, учебной студией и образовательным центром. У «Союзмультфильма» нет амбиций заменить собой существующие ВУЗы или коллежи. Это и не нужно. Но внутри студии каждый новый человек нуждается в некоем обучении. Можно, конечно, долго и упорно искать сотрудника, который идеально вписывается в существующую структуру, но более рационален второй вариант: взять человека, который обладает нужным потенциалом, и быстро обучить его необходимым навыкам. Каждому специалисту нужно набить руку, им кто-то должен заниматься, отвлекаясь от своей основной работы. Чтобы этого не происходило, и нужно создать образовательный центр, через который будут проходить новички, так же получит развитие идея курсов профориентации. На студии возник целый научно-учебный департамент. Кроме обучения он будет заниматься музейной работой — аналитикой, изучением и обработкой истории «Союзмультфильма». Над этим уже работают сотрудник Музея кино Павел Шведов и историк анимации Георгий Бородин. Данный департамент будет заниматься не только научно-исследовательской, но и научно-популяризаторской деятельностью: проводить выставки, показы, лекции и занятия как для широкой публики, так и для студийцев. Так что положено начало проведению своих собственных фестивалей, один из которых уже прошел 16−17 сентября 2017 года в Плесе.

Это все долгосрочные перспективы, а в ближайших планах «Союзмультфильма» — участие студии на крупнейшем рынке аудиовизуального контента для детей MIPJunior. Эта деятельность получает конкретную поддержку на высочайшем уровне: в рамках решений по итогам упомянутой выше встречи Президента с мультипликаторами, Правительству Российской Федерации было поручено разработать и утвердить перечень мер, направленных на комплексную поддержку продвижения на зарубежные рынки отечественной анимационной продукции. Программа должна была быть утверждена к 1 сентября 2017 года, однако этого до сих не произошло.

Реализацией задачи продвижения анимационного контента за рубежом уже не первый год занимается Ассоциация анимационного кино, которая и сохранит за собой прежние функции.

Борис Машковцев:

«"Союзмультфильм» волей-неволей, как государственная студия, начинает выполнять зонтичную функцию, при этом Ассоциация анимационного кино сохранит свой функционал по продвижению отечественной продукции за рубеж. Важно на международных рынках достигать критической массы присутствия. Множество студий в одиночку не могли бы столь эффективно вести такую деятельность: это дорого, специфично, не все обладают необходимыми навыками. Если объединяться — шансов будет больше. Если поможет государство — еще лучше. Так что «Союзмультфильм» вместе с ААК ведут переговоры с российским экспортным центром о сотрудничестве, готовится соглашение между ААК, «Союзмультфильмом» и РЭЦ».

Ассоциация анимационного кино с «Союзмультфильмом» работают вместе, единой общей командой, ведь студия является одним из учредителей ассоциации, а ее исполнительный директор Ирина Мастусова недавно назначена заместителем директора СМФ. К слову, вся новая, активная и масштабная деятельность «Союзмультфильма» потребовала не просто обновления, а зачастую создания новых институций. Борис Машковцев признается:

«Ситуация сейчас на студии, в общем, хорошая: абсолютный ноль! Чистое поле, мы начали формирование и команды, и производственной цепочки с самого начала».

Управленческий состав поменялся практически полностью. На студию пришли новые люди: молодые, активные, с желанием возродить студию, на мультфильмах которой они выросли. Как отмечает Борис Машковцев, коллектив получается очень жизнеспособный и гармоничный. Сейчас идет набор творческой части команды: режиссеров, продюсеров под конкретные проекты, которые «Союзмультфильм» запускает в течение осени. Общий штат студии должен составить 250 человек, а еще недавно не дотягивал до сотни. Остается пожелать всем сотрудникам успеха в деле возрождения одного из ценнейших активов советского культурного наследия.

Читайте ранее в этом сюжете: Made in Russia: российская анимация на лондонской выставке