Компания Qualcomm требует у Китая запретить продажу iPhone

Пекин, , 11:34 — REGNUM Американская компания Qualcomm обратилась в китайский суд с требованием запретить производство и продажу iPhone в Китае. Об этом 13 октября сообщает Bloomberg.

Qualcomm, производящая электронные компоненты, подала иск к Apple и заявила о нарушении своих прав на патенты. Компания иск в суд Пекина, который рассматривает споры об интеллектуальной собственности.

«Apple использует технологии, созданные Qualcomm, и не платит за них», — заявила представитель Qualcomm Кристин Тримбл.

Ранее Apple подала антимонопольный иск против Qualcomm и прекратила выплату лицензионных платежей. По мнению производителя смартфонов Qualcomm нарушает антимонопольное законодательство, завышает цены и злоупотребляет доминирующим положением на рынке.

В апреле Qualcomm обратился в суд, обвиняя Apple в нарушении заключённых договорённостей и преследовании с помощью регуляторов разных стран.

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