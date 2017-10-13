Скорая сгорела, люди задыхаются: главные темы Челябинска

Челябинск, , 22:27 — REGNUM Жители Челябинска буквально оборвали телефоны экстренных служб. К удушающим последствиям длительного смога добавились слухи о радиоактивном облаке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Урал задыхается

О смоге над городом ИА REGNUM ранее уже сообщало. Неблагоприятные погодные условия сохраняются на Южном Урале уже неделю. Горожане жаловались на запах гари и фекалий. Дежурно-диспетчерские службы, органы власти и надзорные органы буквально завалены обращениями граждан.

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С 12 октября часть подразделений областного управления МЧС была переведена в режим «Повышенной готовности». Созданы оперативный штаб и шесть оперативных групп.

В Челябинске и Магнитогорске регулярно берутся пробы воздуха. По данным на 12 октября, превышение предельно допустимых концентраций отмечено лишь в областном центре. По фенолу оно составило 1,02 раза; а по взвешенным частицам, среди которых зола, пыль, сажа, дым и другие, от 1,2 до 1,8 раза.

При этом опасных для жизни человека отклонений выявлено не было.

13 октября ситуация со смогом и его последствиями была рассмотрена на заседании областной Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Его провёл министр общественной безопасности Южного Урала Евгений Савченко. В ходе совещания была поднята проблема размещения в некоторых СМИ «некорректных, а зачастую неправдивых данных о текущем положении дел».

А пока социальные сети и интернет-форумы кипят негодованием. Часть граждан видит именно чиновников ответственными за сложившуюся экологическую ситуацию. Соответственно и претензии у них — к представителям власти.

Неблагоприятные погодные условия продлятся на Южном Урале минимум до 15−16 октября. В основном они затрагивают Челябинск, Магнитогорск и Карабаш. Граждан призывают сообщать в надзорные органы обо всех изменениях в воздухе.

Дополнительную панику среди населения вызвало сообщение о ядовитом радиоактивном облаке, которое якобы движется из Челябинской области в Свердловскую. Информация появилась в ночь на 13 октября в соцсетях. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM один из источников, в некоторых медицинских учреждениях утром на планёрках медиков предупреждали о радиации и о том, что кожу нужно обрабатывать спиртом.

Впрочем, замеры уровней радиации не показали отклонений от нормы. Всё было как обычно. А МЧС и другие надзорные ведомства категорически опровергли наличие радиоактивного облака.

Сгоревшая скорая

Ещё одна обсуждаемая тема — сгоревшая машина скорой помощи. В Челябинске 11 октября медики везли в родильный дом женщину, у которой уже начались схватки. На ходу машина задымилась. Людям удалось вовремя эвакуироваться. При этом, как пишет портал 74.ru, поблизости было много автомашин, но ни один из водителей не предложил свою помощь в тушении огня. Уже позднее подбежали трое граждан и помогли погасить пламя.

Впрочем, что касается равнодушия водителей, то не всё так плохо. Одна из автоледи согласилась довезти роженицу до больницы.

Предположительно, причиной ЧП стало замыкание. Данная машина скорой помощи была одной из числа старых в автопарке. Тем не менее её планируют отремонтировать и снова выпустить на линию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего автопарк службы скорой помощи Челябинска состоит из 125 машин. При этом до конца года городские власти планировали заменить 25 машин. В 2016 году было куплено шесть машин, в 2015-м — 10, а в 2014-м — 15. Всего же в замене нуждается порядка 50% автопарка.

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Задержанный врач

И снова о медицине. В Магнитогорске сотрудники ФСБ задержали главного врача больницы №2. Его подозревают в коррупции.

Общая сумма взяток за 2015 и 2016 год, считают правоохранители, превысила 1,3 млн рублей. Деньги медик якобы получал от сотрудников своего учреждения, а взамен обещал им общее покровительство. Сотрудники ФСБ уверяют, что задержали его с поличным при получении взятки в 100 тыс. рублей.

Пока врач находится в статусе подозреваемого. 12 октября его поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время предстоит решить вопрос о мере пресечения и о предъявлении обвинения.

При этом отметим, что, по данным издания Polit74, задержанный также является депутатом городского собрания Магнитогорска. Сам он заявил сотрудникам ФСБ, что 100 тыс. рублей — его личные деньги. Больницу он возглавил в 2012 году. По мнению наблюдателей, за эти годы она стала одним из лучших медицинских учреждений региона.

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