Кириенко проверил готовность Сочи ко Всемирному фестивалю молодёжи

Сочи, Краснодарский край, , 20:51 — REGNUM Глава организационного комитета по подготовке XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов Сергей Кириенко и президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу 13 октября проверили готовность Олимпийского парка Сочи к проведению мероприятия, сообщает пресс-служба фестиваля.

Организаторы ВФМС-2017 осмотрели аудитории для пленарных дискуссий и образовательных мероприятий, экспозиции Youth Expo, международный пресс-центр с брифинговыми залами и рабочими зонами, фотовидеостудию и другие объекты.

Также Кириенко и Пападмитриу посетили интерактивные зоны партнёров фестиваля — «Битву роботов» и площадку Wargaming, где пройдёт кибертурнир по World of Tanks.

«Сергей Кириенко и Николас Папдимитриу остались довольны готовностью площадки к приему участников и началу программы, оформлением и разнообразием зон для дискуссий, обучения, общения и отдыха», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов будет походить в Сочи с 14 по 22 октября. В мероприятии примут участие 20 000 молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран мира.

Фестиваль стартует 14 октября в Москве, где пройдёт международный парад-карнавал студентов. В первые три дня фестиваля 2000 иностранных участников также посетят российские регионы от Калининграда до Владивостока.