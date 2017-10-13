В Подмосковье с начала года уничтожили 600 тонн санкционных продуктов

Красногорск, , 21:47 — REGNUM Около 600 тонн санкционных продуктов было уничтожено в Подмосковье в 2017 году. Об этом «Радио 1» сообщил руководитель управления Россельхознадзора по Москве, Подмосковью и Тульской области Евгений Антонов. Основная продукция, ставшая предметом уничтожения, — польские яблоки, клубника и абрикосы.

«С момента введения санкций уничтожили 1500 тонн. По Московской области у нас в 2017 году 112 случаев и 600 тонн уничтоженной продукции. В основном это польские яблоки, клубника и абрикосы. Когда ввели санкции, куда полякам девать свои яблоки? Они у них там ничего не стоят, они их в силосные ямы закапывали. Недобросовестные люди скупают товар и через Белоруссию пытаются завозить в Россию», — заявил глава регионального управления.

Добавим, как ранее сообщало ИА REGNUM, экономические потери стран Европейского союза от санкций в отношении России составили €30 млрд за период с 2014 по 2016 год. Сильнее всего от антироссийских санкций пострадали компании с Кипра, из Греции и Хорватии: падение соответственно составило 34,5%, 23,2% и 21%. Также в этот список вошла Германия.

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