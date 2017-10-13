Учительница русского языка уволена за показ на уроке фильма ужасов «Оно»

Железнодорожный, Московская область, , 19:41 — REGNUM Одного из педагогов школы города Железнодорожный Московской области уволили за показ в учебное время девятиклассникам фильма ужасов «Оно», сообщает 13 октября газета «Комсомольская правда».

По информации издания, в школе № 15 города Железнодорожный учительница русского языка вместо урока показала ученикам фильм ужасов «Оно», идущий в кинопрокате с пометкой 18+.

Узнавшие об этом родители одной из учениц инициировали проверку по факту этого нарушения. Выяснилось, что учительница по «непонятным» причинам поддалась на уговоры детей, которые принесли с собой запись фильма.

По итогам проверки «сговорчивая» учительница была уволена.

Как сообщало ИА REGNUM, фильм ужасов «Оно» режиссера Андреса Мускетти по книге Стивена Кинга рассказывает о подростках, подвергающихся гонениям сверстников и двусмысленным покушениям взрослых, но при этом противостоящих древнему кровожадному многоликому кошмару, которого подростки называют «Оно».

Картина стала самой кассовой в истории фильмов ужасов, собрав в прокате свыше $500 млн.

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