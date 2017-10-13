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Учительница русского языка уволена за показ на уроке фильма ужасов «Оно»

Общество

Учительница по непонятным причинам поддалась на уговоры детей

Учительница русского языка уволена за показ на уроке фильма ужасов «Оно»
Иллюстрация: Цитата к/ф «Оно». реж. Андрес Мускетти . 2017. США. Канада
Оно

Железнодорожный, Московская область, 13 октября 2017, 19:41 — REGNUM  Одного из педагогов школы города Железнодорожный Московской области уволили за показ в учебное время девятиклассникам фильма ужасов «Оно», сообщает 13 октября газета «Комсомольская правда».

По информации издания, в школе № 15 города Железнодорожный учительница русского языка вместо урока показала ученикам фильм ужасов «Оно», идущий в кинопрокате с пометкой 18+.

Узнавшие об этом родители одной из учениц инициировали проверку по факту этого нарушения. Выяснилось, что учительница по «непонятным» причинам поддалась на уговоры детей, которые принесли с собой запись фильма.

По итогам проверки «сговорчивая» учительница была уволена.

Как сообщало ИА REGNUM, фильм ужасов «Оно» режиссера Андреса Мускетти по книге Стивена Кинга рассказывает о подростках, подвергающихся гонениям сверстников и двусмысленным покушениям взрослых, но при этом противостоящих древнему кровожадному многоликому кошмару, которого подростки называют «Оно».

Картина стала самой кассовой в истории фильмов ужасов, собрав в прокате свыше $500 млн.

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