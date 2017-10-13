Беспредел в чувашском «Космосе» дошёл до Первого канала и вернулся в СКР

Чебоксары, , 19:38 — REGNUM На скандальный сюжет на «Первом канале» о ночном клубе «Космос», где охранники якобы ведут себя агрессивно по отношению к посетителям и где в августе был убит человек, отреагировали правоохранительные органы Чувашии. Следственное управление СКР инициировало доследственную проверку, полиция — служебную. Широкий общественный резонанс вызван смертью в «Космосе» 35-летнего посетителя, в гибели которого подозревают охранника, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Отметим, что «беззаконие и бездействие правоохранительных органов» в Чувашии стало основной темой митинга, который состоится в Чебоксарах в эти выходные.

В эфире «Первого канала» сюжет об инциденте в чебоксарском клубе «Космос» вышел в программе «Мужское/Женское». На это первым отреагировало СУ СКР.

«На федеральном телеканале была озвучена информация о том, что в ночном клубе «Космос» города Чебоксары сотрудники охраны крайне агрессивно ведут себя по отношению к посетителям. Некоторыми гостями в студии уточнялось, что охранники избивают гостей заведения, а полиция, несмотря на обращения потерпевших, бездействует и не привлекает сотрудников охраны указанного развлекательного заведения к установленной законом ответственности за совершение противоправных действий, в том числе и с применением физической силы», — сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

По его словам, начата доследственная проверка, в ходе которой будет дана «соответствующая правовая оценка действиям всех ответственных должностных лиц». Через сутки появился комментарий МВД по Чувашии, в котором сообщалось, что назначена служебная проверка и приводится перечень пресечённых в клубе нарушений.

«С января по июль 2017 года в бар-клубе «Космос» и на прилегающей территории сотрудниками полиции пресечено 189 административных правонарушений. Из них по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» — 181, по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» — семь, по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои» — одно. В августе этого года заведение прекратило свою деятельность», — говорят в полиции.

Всего за 2016—2017 годы в УМВД по городу Чебоксары проведено три проверки по сообщениям от граждан о неправомерных действиях работников бар-клуба. По результатам рассмотрения одной из них возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». По двум материалам в возбуждении дела отказано «в связи с отсутствием признаков состава преступления».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общественный резонанс был вызван смертью 35-летнего жителя Чебоксар в «Космосе» 15 августа 2017 года. По данному факту возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в ночь на 15 августа 2017 года между охранниками и посетителем клуба произошел конфликт. В ходе спора охранники уложили мужчину на пол лицом вниз, и один из сотрудников продолжал удерживать посетителя, надавливая ему коленом в спину. Следствие заключает, что действия сотрудника охраны были использованы с превышением должностных полномочий и с применением насилия.

«Действия охранника привели к перекрытию доступа кислорода к дыхательным путям и попаданию в них желудочного содержимого, а в результате — к механической асфиксии и смерти через короткий промежуток времени. Иначе говоря, охранник использовал беззащитное состояние мужчины и задушил его весом своего тела», — говорят в следственном управлении СКР.

Эта история взбудоражила общественность. 14 октября в Чебоксарах пройдёт митинг против «бездействия правоохранительных органов, судов, прокуратуры по защите конституционных прав граждан».