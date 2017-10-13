Конфеты, алкоголь, кофе, деньги: какие взятки жители Литвы дают врачам

Вильнюс, , 18:54 — REGNUM По заказу министерства здравоохранения Литвы компания Spinter tyrimai провела исследование общественного мнения, результаты которого показали, что количество людей, которые благодарят врачей подарками или деньгами, по сравнению с прошлым годом, сократилось на 5%, но всё же остаётся на крайне высоком уровне, сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 октября, в Минздраве Литвы.

Исследование показало, что жители по-прежнему чаще всего врачам и другим медработникам дарят конфеты, шоколад. Среди 7% жителей, которых дарили врачам подарки, 46% дарили конфеты, а кофе врачам предлагали 44%. Также врачам предлагался алкоголь, цветы, продовольствие.

Чаще всего жители неофициально рассчитывались в поликлинике с врачом специалистом, так поступали 38% респондентов. 32% респондентов сказали, что неофициально давали деньги или другие подарки семейному врачу, 28% — врачу в больнице национального уровня (одной из университетских клиник). 14% неофициально рассчитывались с медсестрами. Самые лучшие показатели в больницах регионального и районного уровней, здесь дают меньше всего взяток.

Чаще всего жители неофициально рассчитываются с медперсоналом, чтобы получить более качественные услуги, этот показатель за год значительно снизился. Литовских чиновников от здравоохранения больше всего беспокоит то, что все больше людей дают врачам взятки, чтобы просто отблагодарить, этот показатель за год вырос почти на 20%.

Треть опрошенных, давая взятку, просто хотели быстрее получить услуг, 12% респондентов так поступали, чтобы вообще получить эту услугу, так как иначе она была бы не предоставлена. 11% респондентов утверждают, что работник медучреждения косвенно дал понять, что хотел бы неофициально получить деньги или подарок. 8% опрошенных дают взятки, потому что, по их мнению, «все так делают». 1% утверждает, что медработник потребовал, напрямую попросил доплату или подарок.