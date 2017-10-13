После падения людей с трапа в «Пулково» найдены проблемы еще в пяти городах

Санкт-Петербург, , 17:47 — REGNUM После чрезвычайного происшествия в петербургском аэропорту «Пулково», где из-за обрушения трапа упали с высоты и получили травмы женщина и младенец, изучено состояние пассажирской инфраструктуры в аэропортах других городов, входящих в зону ответственности Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Как сообщили 13 октября в ведомстве, в аэропортах Мурманска, Архангельска, Сыктывкара, Ярославля и Пскова выявлены аналогичные нарушения, начаты процессуальные проверки, в ходе которых действия эксплуатантов аэродромов рассмотрят на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователями выясняются обстоятельства текущей эксплуатации пассажирских трапов на аэродромах, включая вопросы их постановки на государственный учет.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в «Пулково» произошло обрушение верхней площадки самоходного трапа, по которому сходили на землю пассажиры рейса «Уральских авиалиний» из Москвы. Из-за этого на асфальт с высоты более трех метров упали женщина, 1973 года рождения, со своей полуторагодовалой внучкой. Женщина сломала ногу, ребенок получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Девочке проведена операция.

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Органами СКР на транспорте было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Установлено, что поворотная часть широкой платформы выдвижного пролета обрушившегося трапа до инцидента неоднократно подвергалась ремонту сотрудниками участка механических работ службы спецтранспорта аэропорта. Следствие предполагает, что эти ремонтные работы являются недоброкачественными.

В ходе расследования был задержан начальник участка механических работ службы спецтранспорта ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (управляющая компания петербургского аэропорта «Пулково»). Решением суда он помещен под домашний арест.

Также установлена причастность должностного лица из числа руководящего состава одной из дирекций ООО «ВВСС» к совершению преступления. Мера пресечения ему не избрана.

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Кроме того, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ (Халатность, повлёкшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) в отношении неустановленных должностных лиц уполномоченного контролирующего органа в сфере воздушного транспорта. Расследование уголовных дел продолжается.

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