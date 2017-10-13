В контракте продюсера Вайнштейна оговаривались домогательства к актрисам

Лос-Анджелес, США, , 17:22 — REGNUM В контракте известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна с компанией The Weinstein Company оговаривались действия сторон в случае возможных секс-скандалов с его участием, передаёт портал TMZ.

По условиям контракта, с которым удалось ознакомиться изданию, в случае если домогательства Вайнштейна к актрисам приведут к тому, что на кинокомпанию будет подано в суд, продюсер должен заплатить штраф.

Размер штрафа за первый такой случай предусмотрен в размере $250 тысяч, за второй — $500 тысяч, за третий — $750 тысяч, а за каждый последующий случай — по миллиону долларов.

На этих условиях компания обязывалась не увольнять Вайнштейна с поста сопредседателя, и таким образом, решение совета директоров Weinstein Co. о расторжении контракта с ним могло быть незаконным, отмечает издание.

Напомним, 5 октября была опубликована статья в The New York Times, в которой продюсер знаменитых голливудских картин «Властелин колец» и «Убить Билла» был обвинён в сексуальных домогательствах и плохом обращении с актрисами.

Из публикации следовало, что жертвами такого обращения со стороны Харви Вайнштейна становились, в частности, актрисы Эшли Джадд и Роуз Макгоуэн. Позднее ряд актрис, среди которых Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, также сообщили, что подверглись домогательствам с его стороны в начале своей карьеры.

8 октября совет директоров Weinstein Co. принял решение об увольнении Харви Вайштейна с должности сопредседателя компании, а 11 октября Британская академии кино и телевизионных искусств приняла решение о приостановлении его членства.