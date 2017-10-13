Россия не Финляндия: нужны ли школьникам домашние задания?

Челябинск, , 17:12 — REGNUM Принцип отсутствия домашних заданий, существующий в финской школьной системе, невозможно применить для российских школ. Отечественная система образования ориентирована на фундаментальность знаний, а финская — на практические навыки, заявила директор челябинского лицея-интерната для одаренных детей Ирина Рузаева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Ставится вопрос, почему мы не можем перейти на финскую систему. У них другая система образования, ориентированная на практико-ориентированные методы. У нашей системы — ориентированность на фундаментальность знаний», — пояснила педагог на круглом столе «Зачем нужны домашние задания?», состоявшемся 13 октября в пресс-центре «Аргументы и факты».

Выпускник российской школы должен знать химию, физику, математику, русский язык, историю, даже если выберет гуманитарное направление деятельности, отметила Рузаева. Педагоги же в такой системе поставлены в определенные рамки — они отвечают за качество знаний.

Поводом для встречи экспертов стали публикации в сети, в которых родители школьников жалуются на большую загруженность детей домашними заданиями. Так, в одной из заметок, собравшей большое количество комментариев и широко растиражированной другими пользователями, говорится о «комплексе материнской вины».

Мать школьницы признается, что не может заставить дочь-подростка делать уроки, не может и постоянно помогать ей с заданиями, так как устает после работы и хочет по вечерам пообщаться с близкими. Женщина приводит пример многих стран, в том числе Финляндии, где уроки на дом не задают.

Читайте также: Школьных знаний недостаточно для поступления в вуз, уверены 70% граждан РФ

Проблема перегруженности российских школьников действительно существует и ни для кого не является секретом, отметила декан факультета подготовки учителей начальных классов Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Наталья Лукиных. Она добавила, что задуматься о ежедневном графике ребенка стоит и родителям, которые зачастую не позволяют школьнику садиться за уроки без их контроля, в результате чего процесс затягивается до позднего вечера.

«Мы очень редко даем детям право на ошибку», — отметила она и пояснила, что детям стоит делать уроки самостоятельно, пусть даже ошибаясь.

Читайте также: Министр образования Васильева заставит школьников играть в шахматы

Начальник отдела начального, основного и среднего общего образования Минобразования Челябинской области Михаил Елагин сравнил перегруженность школьников с гипервитаминозом, когда организм страдает от переизбытка веществ, жизненно необходимых в небольших дозах.

«У нас есть санитарные нормы и правила, в которых очень четко определен объем домашних заданий. Во вторых и третьих классах — 1,5 часа, в четвертых и пятых классах — два часа, шестые — восьмые — 2,5 часа, девятые-одиннадцатые — всего 3,5 часа в день», — сказал специалист.

Сегодня родителям нужно заботиться о навыках, которыми обладает их ребенок, считает Ирина Рузаева. Речь идет о самоорганизации, ответственности за результат своей деятельности, о понимании ребенка, что он успевает или не успевает, а также о том, чего именно он хочет достичь сам, пояснила она.

По мнению эксперта, выполнение уроков — в большей степени обязанность самого ребенка, а не родителей. Кроме того, современные родители зачастую весьма амбициозны и сами перегружают школьника дополнительными секциями и занятиями.

«Нынешняя форма образования перестроена так, что существует развиваемый — ребенок — и сопровождающий — тот, кто развивает этого ребенка. Все слышали такие термины как наставничество, тьюторство, сопровождение. Но сейчас эта роль сопровождения в итоге перекладывается на родителей», — отметила председатель регионального отделения общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» Екатерина Забачёва.

По словам эксперта, лишь некоторая часть родителей может себе позволить не работать и все свободное время уделять обучению ребенка, но большинство — не может. Им приходится, возвращаясь домой в восемь вечера, садиться с ребенком за уроки.

«Перегрузка детей — это следствие перегрузки школ. Очень много проверок, экспертиз, очень много ожиданий», — отметил Марс Вахидов, преподаватель химии в лицее № 77.

Педагог удивился попытке сопоставить школьные системы России и Финляндии.

«Как можно сравнить с финской школой… Какая задача у Финляндии в мире и какая — у России. Перед Россией какая задача? У нас добрая традиция — «мы рождены, чтоб сказку сделать былью», — сказал он, пояснив, что каждый родитель хочет выдающихся успехов своего ребенка в какой-то из областей.

Кроме того эксперты посоветовали родителям, чьи дети перегружены заданиями, попытаться перестроить распорядок дня, учить детей управлению собственным временем и следить за учебными планами, которые есть у каждой образовательной организации. Педагоги также призвали родителей школьников стремиться к диалогу со школой.

Читайте также: Новый эксперимент над школой в России: рубить или считать по головам?