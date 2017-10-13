В Мурманске не верят в гибель ушедшей в ИГ* Дарьи Ицанковой и её детей

Мурманск, , 17:13 — REGNUM В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что мурманчанка Дарья Ицанкова, уехавшая в Сирию вместе с малолетними детьми, погибла на границе с Ираком в результате авиаудара.

ИА REGNUM ранее рассказывало о Дарье Ицанковой, которая прониклась идеями радикального ислама и уехала в Сирию, где оказалась на территории, контролируемой ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом с собой женщина увезла дочь Марьям и сына Давида.

В Мурманске остался отец Давида — Михаил Машедо, который вот уже шесть лет пытается отследить перемещения женщины и вернуть своего ребёнка на Родину.

«Уточнил у братьев ансаров-журналистов и работников СМИ про сестру, говорят на границе с Ираком под обломками домов, возле погибших тел мирных жителей они нашли российский паспорт на имя Дарьи Ицанковой, позже и тело сестры было найдено, как утверждают братья ансары, скорее всего вместе с неё и её дети погибли», — сообщает один из пользователей соцсетей (пунктуация и орфография сообщения сохранены).

В подтверждение своих слов, неизвестный комментатор прилагает фотографию загранпаспорта, который оформлен на Дарью Ицанкову. Тем не менее, снимка тела женщины, который мог бы подтвердить её гибель, нет. Не приложены к сообщению и фото паспортов якобы погибших детей Дарьи Ицанковой. При этом достоверно известно, что женщина оформляла им документы перед тем, как уехать в Турцию.

Михаил Машедо, отец 10-летнего Давида, которого Дарья увезла в Сирию, в смерть бывшей сожительницы не верит. Он уверен, что «гибель» после публикации материалов о ней в российских СМИ инсценировала сама женщина, для того, чтобы её перестали искать российские спецслужбы.

«Вот подумайте, обломки, бомбы, а паспорт чистый. Далее, телеканал RT сообщал, что в приюте в Багдаде удалось найти Марьям, дочь Дарьи. Девочка узнала маму по фотографии. Чего же фото погибших детей не сделали, хочется спросить? Уверен в том, что это дезинформация. Боится Дарья возмездия очень, вот и строчит, как может. Писательница, всё ж», — сказал Машедо корреспонденту ИА REGNUM.

До своего обращения в ислам Дарья Ицанкова писала фантастические рассказы для детей и даже была номинирована на премию «Литературный Олимп». Уже после бегства из России женщина работала пропагандистом в одном из незаконных вооружённых формирований в Сирии и писала в соцсетях под псевдонимом «Белый Снег».

Прокуратура Мурманской области информацию о гибели Дарьи Ицанковой тоже не подтверждает, а сообщения в соцсетях представители надзорного органа комментировать отказались.

«Чтобы прекратить уголовное дело в отношении гражданина необходимо, во-первых, подтвердить или опровергнуть его вину, во-вторых — подтвердить его гибель. Всё — в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Читайте ранее в этом сюжете: Безразличие и предательство: отец бьётся за сына, увезённого в ИГ* матерью