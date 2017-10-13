«У нас не Тюмень»: тройной заработок не прибавляет врачей в Зауралье

Шадринск, Курганская область, , 16:39 — REGNUM В Курганской области катастрофически не хватает врачей. Глава региона Алексей Кокорин признал, что в Зауралье пока не могут сделать условия для врачей лучше, чем предлагают в той же Тюмени, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Курганской области кадровый голод среди медиков не стихает на протяжении нескольких лет, хотя узкие специалисты получают сейчас в месяц 100—150 тыс. рублей. Об этом Кокорин заявил в ходе визита в Шадринскую больницу скорой помощи.

Как передает «Шадринск.Инфо», в Зауралье за последние два года наблюдается положительная тенденция. В 2015 году было 22 врача на 10 тысяч населения, а в 2017 году уже 23,3.

«С этого года мы начали платить 100—150 тыс. для специалистов за счет регионального бюджета. Хотя бы с этого начали», — заявил на встрече Алексей Кокорин.

Отметим, согласно данным Федеральной службы статистики, средняя заработная плата в Курганской области за июнь составила 27 260 рублей. Средняя зарплата врачей Зауралья — 48 337 рублей. И даже тройной заработок не спасает от кадрового голода в медицине.

Второй по численности населения муниципалитет Курганской области, город Шадринск, тоже не обошли региональные проблемы. Только в Шадринской больнице скорой помощи наблюдается нехватка 58% врачей. Высокая зарплата не спасает от кадрового голода в специализированном звене поликлиник, где нехватка узких специалистов около 70%.

«Если мы за последние годы укомплектовались анестезиологами, реаниматологами, хирургами, травматологами, то сейчас для нас очень остро встает вопрос нехватки акушеров-гинекологов, в женскую консультацию. Это первичное звено, такая же поликлиника, поэтому выпускники вузов не горят желанием там работать», — поясняет главный врач Шадринской больницы скорой медицинской помощи Вячеслав Лазарев.

Дефицит медиков возникает, по мнению главы региона, еще и в лучших условиях жизни в той же Тюменской области.

«К сожалению, мы не можем сделать условия для врачей лучше, чем, например, предлагают в Тюмени. Молодые специалисты остаются здесь, скорее, из патриотических чувств — здесь родители, малая Родина. Но ведь самое необходимое — это заработная плата, возможность приобретения и получения льготного жилья. Этот вопрос рассматривается в правительстве области, чтобы молодые сотрудники могли получать льготное жилье, а не оформлять ипотеку с высокими процентами», — заявил Алексей Кокорин.

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