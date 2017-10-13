Большое благоустройство: в тульских городах создают комфортную среду

Тула, , 16:04 — REGNUM В Тульской области завершается реализация проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, 12 октября губернатор Алексей Дюмин провел заседание межведомственной комиссии по контролю и координации реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Тульской области.

Глава региона напомнил, что проект инициирован президентом страны Владимиром Путиным и имеет большое социальное значение. Цель проекта — повысить уровень благоустройства городов с учётом мнения и пожеланий жителей.

Как доложила на совещании министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Элеонора Шевченко, в августе были определены подрядные организации по всем 239 объектам. Все работы планируется завершить до 1 ноября 2017 года, кроме двух объектов — парка в Богородицке и набережной в Ефремове. Там срок окончания работ продлен на две-три недели. В настоящее время работы ведутся на 91 объекте, завершены — на 132, из них приняты — на 66.

Алексей Дюмин напомнил, что все работы по программе должны быть выполнены качественно и в срок.

Главы администраций муниципальных образований отчитались о реализации проекта на своих территориях. Больше всего объектов, включенных в проект, находятся в областном центре. Глава администрации Тулы Евгений Авилов сообщил, что в этом году по проекту будут благоустроены 163 дворовые территории (из них 64 комплексно), заасфальтированы — 99, также работы по благоустройству будут выполнены на 17 территориях общего пользования. На данный момент работы выполнены в полном объеме по 98 объектам, из них приняты 49. Приемка дворов ведется с участием общественности, представителей партии «Единая Россия» и жителей. Объект считается принятым лишь после подписания актов приемки не только членами комиссии, но и старшими по домам либо представителями инициативных групп граждан. Для удобства жителей приемка проходит в вечернее время в формате праздника двора. На 60 объектах работы еще ведутся. Пять объектов пока ожидают начала работ, по заверению главы администрации, благоустройство будет проведено в срок.

Алексей Дюмин спросил, удовлетворены ли туляки качеством работ. Евгений Авилов ответил, что проект показал свою значимость, и уже сейчас жители активно подают заявки для участия в реализации проекта будущего года.

Секретарь Тульского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Воробьев сообщил, что обсуждение проекта на всех этапах было открытым и максимально широким. Его реализацию контролировали как сами жители, так и различные общественные организации. Опыт взаимодействия с гражданами будет применен при реализации партийного проекта «Городская среда», который также направлен на благоустройство территорий.

Председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов добавил, что хорошие итоги исполнения программы — это результат грамотной совместной работы. Важно и то, что у граждан появился интерес к проекту, ведь они стали самыми главными участниками его реализации. Это позволяет обеспечить сохранность того, что сделано.

Алексей Дюмин подчеркнул, что все спорные ситуации по реализации проекта нужно незамедлительно разрешать с учётом мнения жителей. Выносить их на обсуждение общественных комиссий, которые созданы в каждом муниципальном образовании.

«Задача таких комиссий — не только отбирать объекты для включения в программу, но и активно участвовать в контроле за ее реализацией», — сказал глава региона.

Он напомнил главам муниципалитетов о личном контроле качества и сроков выполнения работ на объектах и обеспечении участия общественных комиссий на всех этапах.

«От того, насколько успешно будет реализован проект в этом году, зависит его дальнейшая судьба. Результаты работы в 2017 году должны стать примером и стимулом для жителей, дворы которых мы планируем благоустраивать в 2018—2022 годах», — отметил Алексей Дюмин.

Отметим, что в 2017 году в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» участвуют города Тула, Алексин, Белев, Богородицк, Ефремов, Новомосковск, Суворов, Щекино и поселок Первомайский Щекинского района. В Богородицке и Ефремове проводится благоустройство мест массового отдыха. Общее финансирование проекта составляет 536,9 млн руб., в том числе за счет субсидии из федерального бюджета — 250,3 млн руб., из регионального бюджета — 204,7 млн руб., за счет средств местного бюджета — 81,9 млн руб.