Кобылы и жеребцы-холостяки: лошади Пржевальского

Оренбург, , 11:41 — REGNUM В Оренбургский заповедник из венгерского национального парка «Хортобадь» прибыли 16 лошадей Пржевальского, сообщает пресс-служба Федерального государственного бюджетного учреждения «Заповедники Оренбуржья».

Это уже третий завоз чистокровных диких лошадей в Россию, который произошел в рамках программы создания полувольной популяции этих животных в заповеднике «Оренбургский». Животных привезли из венгерского национального парка «Хортобадь». С третьим бортом прилетели 12 кобыл и четыре жеребца-холостяка.

«Они были подобраны таким образом, чтобы избежать близкородственного скрещивания с уже имеющимися в Оренбуржье двадцатью лошадьми», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что животных планировали перевезти в 2018 году, однако в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ приняли решение «осуществить этот важный шаг» в год столетия заповедной системы и год экологии, который отмечается в этом году.

«Таким образом, российский проект по возвращению диких лошадей в естественную среду обитания стал самым динамично развивающимся из всех 12 подобных проектов в мире», — подчеркнули в пресс-службе, добавив, что до настоящего времени ни одна из стран не осуществляла ввоз диких лошадей на свою территорию три года подряд.

Напомним, данная программа была разработана ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» в 2014—2015 годах, она является частью глобальной стратегии по сохранению данного вида животных. Программа находится под личным контролем президента России Владимира Путина.

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