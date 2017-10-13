В Киргизии арестовали террориста, обучавшего детей «основам джихадизма»

Бишкек, , 15:22 — REGNUM Спецслужбы Киргизии провели спецоперацию, в ходе которой арестовали 37-летнего жителя Джала-Абадской области, воевавшего против правительственных сил в Сирии. Об этом сегодня, 13 октября, сообщает пресс-служба госкомитета нацбезопасности.

По имеющейся у следственных органов информации, задержанный киргизстанец уехал в Сирию в 2015 году. Там мужчина вступил в террористическую группировку «Ахрар аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и принимал активное участие в боевых действиях.

Также он возглавлял один из идеологических центров по обучению детей «основам джихадизма», а впоследствии по заданию своих наставников-террористов вернулся в Киргизию для совершения терактов и иных акций, направленных на дестабилизацию ситуации в стране.

Задержанный уже дал признательные показания о своей преступной деятельности. Спецслужбы продолжают мероприятия по поиску и нейтрализации других участников террористического подполья.

ИА REGNUM напоминает, что только по официальным данным, более 500 граждан Киргизии за последние несколько лет были завербованы в ряды боевиков различных террористических группировок, после чего уехали l воевать против правительственных сил в Афганистан, Сирию и Ирак. Почти половина из них — женщины и дети.

Согласно имеющейся у киргизстанских правоохранительных органов информации, большинство присоединившихся к террористам выходцев из стран Среднеазиатского региона попадают в «горячие точки» Ближнего Востока транзитом через Турцию, Грузию и Украину.

Отметим, что несколько дней назад, 9 октября, на юге Киргизии во время спецоперации по задержанию подозреваемых в терроризме были серьезно ранены двое сотрудников госкомитета нацбезопасности. Террористы несколько раз ударили одного из них ножом в грудь, а другого в спину, после чего скрылись в неизвестном направлении.