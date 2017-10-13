Под возведенной аркой Крымского моста прошел корабль

Симферополь, , 15:21 — REGNUM Под автодорожной аркой Крымского моста, установленной в ночь на 13 октября 2017 г., прошел первый корабль. Об этом сообщает в пятницу, 13 октября, телеканал «Звезда».

"Первый корабль прошел под возведенной автодорожной аркой Крымского моста», передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уникальная по своей сложности морская операция по установке автодорожной арки Крымского моста была завершена в Керченском проливе в ночь на 13 октября 2017 г.

Керченский мост станет самым крупным в России — его длина составит 19 км. Начало движения автомобильного транспорта по мосту, соединяющего полуостров Крым с Краснодарским краем, запланировано на декабрь 2018 года.

Читайте также: Автодорожная арка Крымского моста заведена в створ фарватерных опор

Читайте также: Керченский пролив досрочно открыли для судов