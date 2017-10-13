В Калуге подписали соглашение о бесплатной юридической помощи населению

Калуга, , 15:20 — REGNUM 13 октября в Калуге подписали соглашение о сотрудничестве между Калужским региональным отделением общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и министерством труда и социальной защиты Калужской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Соглашение предусматривает совместную работу по организации бесплатной юридической помощи населению региона.

Председатель Калужского регионального отделения «Ассоциации юристов России», первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров отметил важность такого взаимодействия.

«Благодаря нашему сотрудничеству многие люди, не имеющие средств на оплату юридических услуг, получат квалифицированную помощь, мы постоянно совершенствуем свою работу и не намерены останавливаться на достигнутом», — подчеркнул сенатор.

Оказание бесплатной юридической помощи будет проводиться по всей территории области, в том числе и в отдаленных районах.

«Подписание этого соглашения расширяет перечень вопросов и круг лиц, которые имеют право на эту юридическую помощь, — сказал депутат городской думы Калуги, руководитель аппарата калужского регионального отделения «Ассоциации юристов России» Денис Курганов, — любому жителю Калужской области, обратившемуся к нам, будут даны все разъяснения по правовым вопросам. Министерство труда и социальной зашиты Калужской области теперь может направлять всех нуждающихся в юридической помощи в наше региональное отделение, где квалифицированные юристы разъяснят гражданам их законные права, проконсультируют по сложным юридическим вопросам и подскажут пути решения их проблем».

Юридическая помощь населению в настоящее время весьма востребована в регионе. 29 сентября 2017 года прошёл Всероссийский день оказания бесплатной юридической помощи. Ассоциацией юристов России были организованы две площадки по приёму граждан на бесплатной основе, в течение одного дня за помощью обратилось более 50 человек.