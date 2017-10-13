Бюджет «без потрясений» и дорожающие знания – главное в Красноярском крае

Красноярск, , 15:11 — REGNUM Главные события Красноярского края в специальном обзоре ИА REGNUM

«Растущий» бюджет

В заксобрание Красноярского края сегодня, 13 октября, внесён законопроект о региональном бюджете на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов.

Параметры бюджета-2018 выглядят следующим образом: по доходам — 217,5 млрд рублей; по расходам — 231 млрд рублей, дефицит — 13,5 млрд рублей.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном парламенте, и. о. главы краевого минфина Владимир Бахарь назвал этот бюджет «растущим», прирастающим как по доходам, так и по расходам. По его словам, ключевой задачей остаётся снижение дефицита, хотя сделать это будет непросто. Предполагается, что к 2020 году разрыв между доходами и расходами уменьшится до 2,4 млрд рублей.

Среди приоритетов, заложенных в главном финансовом документе, в том числе значится подготовка Красноярска к Универсиаде, которая состоится в городе уже в марте 2019 года.

В заксобрании уточнили, что в 2017 году публичные слушания по вопросу о бюджете пройдут в рамках VIII съезда депутатов Красноярского края 1 ноября. Вице-спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов сообщил, что первое чтение бюджета запланировано на 9 ноября. И если документ будет принят, то второе чтение в рамках утвержденных параметров предполагается 30 ноября.

Напомним, проект главного финансового документа на 2018−2020 годы был одобрен 11 октября на заседании правительства края. И.о. председателя правительства края Виктор Томенко отметил, что в этом году бюджетный процесс в крае проходит без потрясений.

В региональном правительстве ИА REGNUM сообщили, что для разработки параметров краевого бюджета специалисты взяли за основу «умеренно-оптимистический вариант прогноза социально-экономического развития», предполагающий увеличение среднегодовой стоимости доллара до 64,7 рубля в 2018 году и невысокие, но растущие цены на рынке цветных металлов.

Напомним, госдолг Красноярского края по состоянию на 1 октября 2017 года, по данным Минфина РФ, составлял 95,9 млрд рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, зимние студенческие игры пройдут в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. В Универсиаде-2019 примут участие более 3 тысяч спортсменов из 50 стран, которые разыграют 73 комплекта наград в 11 видах спорта.

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В бюджете на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов было предусмотрено 34,5 млрд рублей на проведение зимней Универсиады, из которых 20, 8 млрд — федеральные средства, 13,7 млрд — средства краевой казны. Общая потребность в расходах на проектирование, строительство и реконструкцию объектов зимней Универсиады в Красноярске превышает 45 млрд рублей.

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Умнеть нынче дорого

В Красноярском крае в сентябре 2017 года по отношению к декабрю 2016 года тарифы на услуги в системе образования увеличились в среднем на 16,4% (за аналогичный период прошлого года — на 4,5%).

Как сообщили ИА REGNUM в Красноярскстате, сильнее всего подорожали услуги высшего образования — на 39,6%. Услуги дошкольного воспитания выросли в цене на 3,3%, профессионального обучения — на 3%, среднего образования — на 1,9%.

По информации статистиков, в сентябре посещение детского ясли-сада в среднем обходилось в 78,18 рубля в день. За обучение в образовательных организациях среднего профессионального образования за семестр брали 22 727,85 рубля. Обучение в государственных и муниципальных образовательных организациях высшего профессионального образования в среднем обходилось в 60 147,42 за семестр.

Добавим, по данным министерства образования региона, в системе образования Красноярского края действует 1026 дошкольных образовательных учреждений всех форм собственности. В крае насчитывается 1068 муниципальных организаций начального, основного и среднего общего образования, в которых обучаются 309 554 человека.

По информации пресс-секретаря заместителя председателя правительства региона Дмитрия Смураги, система высшего образования Красноярского края представлена 10 государственными и одним негосударственным вузом. Численность студентов составляет свыше 80 тысяч человек, численность специалистов, занятых в науке — около 7 тысяч человек.

«По собственному желанию»

Ушла в отставку и. о. заместителя губернатора Красноярского края Инесса Акентьева. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 13 октября, в краевом правительстве.

Уточняется, что она освобождена от исполнения этих обязанностей в связи с отставкой по собственному желанию.

С июня 2014 года Инесса Акентьева исполняла обязанности заместителя губернатора региона. С октября 2014 года являлась заместителем губернатора. Тогда регион возглавлял Виктор Толоконский.

ИА REGNUM ранее уже сообщало, что Инесса Акентьева покинет свой пост в ближайшее время. Также с 22 октября свой пост покидает и. о. заместителя председателя правительства края Наталья Рязанцева. Формулировка такая же — по собственному желанию.

Напомним, обе чиновницы занимали высокие посты при прежнем губернаторе края — Викторе Толоконском. 29 сентября президент РФ принял отставку Виктора Толоконского. Врио губернатора региона стал Александр Усс, руководивший краевым заксобранием с 1998 года.

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