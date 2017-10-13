Волонтеры ВФМС произнесли клятву добровольцев

Сочи, Краснодарский край, , 14:25 — REGNUM Волонтеры Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС), до открытия которого остались считанные дни, впервые собрались в Сочи вместе, чтобы произнести клятву добровольца. Хором из 5 ты. голосов представители всех 85 регионов России пообещали в четверг помогать участникам и гостям молодежного форума, быть единой командой и не бояться трудностей.

«Улыбаться при любой погоде, клянемся! Дарить радость гостям и участникам фестиваля, клянемся!», — цитирует ТАСС строки из клятвы добровольцы ВФМС.

По словам руководителя управления по работе с волонтерами дирекции по подготовке и проведению фестиваля Анны Захматовой, помогать организаторам молодежного фестиваля в Сочи отобрали только самых достойных.

«Двадцать волонтерских центров помогали нам отбирать лучших из лучших. К примеру, в Московской области конкурс был 30 человек на место, а по всей России у нас в среднем был конкурс семь человек на место, как в хороший вуз. Желаю вам, чтобы этот фестиваль подарил не только лучших друзей, опыт работы на крупных мероприятиях, но и хорошее настроение, которое будет вас сопровождать всю вашу долгую счастливую жизнь», — сказала, приветствуя волонтеров, представитель оргкомитета ВФМС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей — представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.