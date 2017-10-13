На Алтае осудили трех полицейских, улучшавших показатели своей работы

Новоалтайск, Алтайский край, , 13:48 — REGNUM Три сотрудника транспортной полиции Новоалтайска (Алтайский Край) приговорены к условным срокам и запрету занимать государственные должности за привлечение к противоправной деятельности социально неблагополучных лиц, сообщила 13 октября старший помощник барнаульского транспортного прокурора Наталья Волкова.

«Сотрудники полиции склонили четырех лиц из неблагополучной среды к совершению хищений железнодорожных деталей с целью дальнейшего выявления и раскрытия данного преступления и улучшения личных показателей», — говорится в сообщении.

В ходе разбирательства выяснилось, указанные лица вели асоциальный образ жизни, злоупотребляли спиртным и неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности. Как подчеркнула прокурор, на таких лиц легче оказать воздействие и склонить их к совершению преступлений. Указанные лица проходили по делу потерпевшими.

Органы предварительного расследования установили четыре эпизода преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ и ч. 1 ст. 286 УК РФ, то есть совершение действий, явно выходящих за пределы полномочий сотрудников полиции и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

В результате разбирательства все подсудимые были признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы с применением ст.73 УКРФ, условно.

Ранее по той же статье был осужден бывший глава Малоярославца Калужской области. Он незаконно предоставил на условиях найма специализированного жилого помещения комнату в признанном аварийным и подлежащим расселению жилом доме гражданке, не имеющей на это права.

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