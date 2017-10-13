Дело о растрате и подкупе: экс-глава холдинга СМИ под подпиской о невыезде

Великий Новгород, , 13:40 — REGNUM В отношении 33-летнего жителя Великого Новгорода, бывшего директора областного холдинга СМИ — ОГАУ «Агентство информационных коммуникаций» — Анатолия Гусева расследуются два уголовных дела: по ч.3. ст.160 («Присвоение и растрата») и по ч.1. ст.309 («Подкуп или принуждение к даче показаний») УК РФ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Новгородской области, уголовные дела возбуждены следственным управлением УМВД России по городу Великий Новгород.

В ведомстве уточнили, что факты растраты были выявлены при взаимодействии сотрудников полиции и регионального управления ФСБ.

«В ходе расследования было установлено, что фигурант уголовного дела подкупил свидетеля. В момент передачи денежной суммы около одного из торговых центров в Великом Новгороде подозреваемый был задержан сотрудниками полиции», — уточнили в пресс-службе УМВД.

Отмечается, что факт подкупа выявили сотрудники оперативно-разыскной части по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите УМВД России по Новгородской области.

В отношении подозреваемого в настоящее время избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В деле о растрате речь идёт о сумме более 100 тыс. рублей, в деле о подкупе свидетеля — о сумме в 30 тыс. рублей, из которых он передал свидетелю 10 и 5 тыс. рублей, после чего был задержан сотрудниками полиции.

Новгородское интернет-издание «53 новости», входящее в областной холдинг «Агентство информационных коммуникаций», сообщает, что свидетелем по данному уголовному делу проходит блогер, житель села Марёво Новгородской области Владимир Львовский.

Издание также сообщает, что Львовский, уличённый в размещении платных комментариев и интернет-троллинге по заказу администрации прежнего губернатора Новгородской области Сергея Митина, 11 октября признался в этом на собственной странице в социальной сети Facebook, где полностью подтвердил обвинения в наличии в годы правления Митина фиктивных договоров между информационным холдингом ОГАУ «Агентство информационных коммуникаций» и рядом блогеров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Анатолий Гусев возглавлял новгородский областной медиахолдинг с декабря 2015 года по март 2017 года, ранее он занимал пост председателя комитета информационной политики Новгородской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-директор новгородского медиахолдинга задержан за подкуп свидетеля