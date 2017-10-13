В Узбекистане приведут в порядок сферу ЖКХ

Ташкент, , 13:36 — REGNUM В Узбекистане разработан законопроект, направленный на устранение недостатков в жилищно-коммунальной сфере. Об этом было сказано на круглом столе, организованном Комитетом по вопросам промышленности, строительства и торговли нижней палаты Олий Мажлиса республики, передает Uzbekistan Today.

В частности, речь идет о проблемах пользования, содержания жилых и нежилых помещений, общего имущества в многоквартирных домах. В настоящее время в стране функционируют более четырех тысяч частных собственников жилья, обслуживающих 32,4 тыс. многоквартирных домов.

«При изучении депутатами реального положения дел на местах, диалоге с народом отмечалось наличие упущений и недостатков в жилищно-коммунальной сфере», — заявил заместитель председателя Комитета Азамат Пардаев.

По его словам, это нарушение правил проживания и санитарии, содержания общего имущества, изменения архитектуры внешних фасадов домов и незаконные постройки вокруг них, а также несанкционированные ограждения дворов, которые препятствуют проезду машин спецслужб и скорой помощи.

С учетом этих проблем, группа депутатов подготовила новый законопроект, цель которого — упорядочение отношений в сфере пользования, содержания жилых и нежилых помещений, а также общего имущества в многоквартирных домах.

Отмечается, что в проекте закона определены правила использования жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, обязательства собственников жилья по соблюдению санитарно-эпидемиологических и технических требований, а также по сохранности в чистоте жилых и подсобных помещений, балконов, подъездов, кабин лифтов, а также экономному расходованию воды, газа, электро‑ и теплоэнергии.