Работу по защите прав и свобод граждан усиливают в Калужской области

Калуга, , 13:25 — REGNUM Подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Калужским областным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» и министерством труда и социальной защиты Калужской области состоялось в Доме правительства области 13 октября 2017 г. Об этом сообщает ассоциация.

Отмечается, что создание эффективного механизма взаимодействия, направленного на достижение общих целей в деле защиты прав и свобод граждан и оказании бесплатной юридической помощи населению области, одобрили общественная организация в лице председателя Совета Алексея Александрова и министерство в лице руководителя ведомства Павла Коновалова.

«В числе основных форм взаимодействия — обмен информацией, взаимные консультации, встречи, совещания, семинары, «круглые столы» по проблемным вопросам, а также создание совместных совещательных органов», — передает вещатель.

Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии вступает в силу с момента его подписания.