Из-за эмиграции Литва исчезает целыми регионами

Вильнюс, , 13:04 — REGNUM Декларации литовских властей о том, что главной целью правительства является торможение темпов эмиграции из Литвы и возврат уехавших на родину, лишь пустые слова для избирателя, считает врио оппозиционной Рабочей партии (РП) Шарунас Бирутис, сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 октября, в пресс-службе РП. По его словам, решения властей не только не способствует сокращению темпов эмиграции, но и не позволяет вернуться уехавшим соотечественникам. В первую очередь это касается так до сих пор нерешенного вопроса о двойном гражданстве и недружелюбной социальной политики по отношению к вернувшимся.

«Уже можно сочинять вторую часть анекдота, отражающего величайшую трагедию Литвы наших дней — «последнего уезжающего из Литвы просим выключить огни в аэропорту», потому что желающие вернуться или приехать в Литву найдут не только мрак, но и запертые на замок двери. Каждые полгода, когда Департамент статистики публикует печальную статистику, все звонят в колокола, политики, пользуясь случаем, произносят громкие фразы, но реальных действий никто так и не предпринимает. А нужно бы, потому что каждый год из Литвы эмигрирует около 50 тыс. жителей», — отметил Бирутис.

Уже в настоящее время рынок труда в Литве испытывает дефицит кадров, и если в таких отраслях, как строительство, бизнес ещё имеет возможность закрыть свои потребности с помощью, например, приехавших на заработки в Литву украинцев, которых часто трудоустраивают нелегально, то в наукоёмких секторах, в отраслях высоких технологий, или руководящем составе предприятий, уже сегодня чувствуется острый дефицит кадров.

В будущем, считают литовские экономисты, он только вырастет, но самая большая проблема для страны заключается в другом: если сейчас одного пенсионера содержит три работающих, то через два десятка лет, при сегодняшних темпах эмиграции, это соотношение станет один к одному. Это означает, государство попросту не сможет исполнять свои обязательства перед населением. Это касается не только пенсий, но и системы здравоохранения, других социальных обязательств.

«Сегодня вопрос миграции один из самых важных и актуальных — это многогранная проблема, застрагивающая многие сферы. Мы не только теряем трудоспособных молодых людей, в то же самое время в Литве быстро растет потенциальная часть стареющих жителей, из-за быстрого темпа эмиграции исчезают регионы», — считает Бирутис.

Напомним, в 1991 году население Литвы составляло 3,8 млн человек. По официальным данным на начало января 2017 года — уже около 2,8 млн. Это — официальные данные, однако в Литве множество лиц не декларируют свой отъезд и, находясь постоянно, например, в Великобритании, по-прежнему формально живут в Литве.