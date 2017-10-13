В день открытия Фестиваля молодежи и студентов в Москве разгонят облака

Москва, , 12:06 — REGNUM Из-за сильных дождей в день торжественного открытия Фестиваля молодежи и студентов (ВФМС-2017) в Москве может понадобиться разгон облаков. Об этом сегодня, 13 октября, заявил представитель Московского метеобюро, передает РИАМО.

По его словам, из-за высокой вероятности дождей и облачности, возможно, придется прибегнуть к помощи авиации.

Окончательное решение о разгоне облаков примет правительство Москвы, отметил представитель Московского метеобюро.

Отметим, по прогнозам синоптиков, 14 и 15 октября Москву и Подмосковье зальют дожди. За эти дни в московском регионе может выпасть до трети месячной нормы осадков.

Открытие Фестиваля молодежи и студентов состоится 14 октября в Москве. В параде-карнавале примут участие около 40 тысяч человек.

Международный парад-карнавал пройдет по маршруту протяженностью 8 км — от площади Васильевский спуск по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным до спортивного комплекса «Лужники».

Конечно, все участники хотят, чтобы в день открытия ВФМС-2017 была хорошая погода.

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Как сообщало ИА REGNUM, XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 14 по 22 октября этого года в Москве и в Сочи и соберёт 20 тыс. молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из 193 стран.

Добавим, планируется, что в Сочи на встречу с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов приедет президент России Владимир Путин.

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