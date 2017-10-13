На побережье Аральского моря пройдут сразу три фестиваля

Сырдарья, Узбекистан, , 12:07 — REGNUM В Нукусе и Муйнакском районе с 17 по18 октября пройдут сразу три фестиваля, посвященных популяризации местности.

На побережья Аральского моря будут организованы Международный поэтическо-музыкальный фестиваль в честь народных поэтов Бердака и Ажиниёза, гастрономический фестиваль «99 блюд из рыб Арала» и Международный экофестиваль и конференция «Возрождение Аральского моря и Муйнака».

Мероприятия пройдут с целью увеличения потока туристов и улучшения уровня жизни местного населения с помощью популяризации местности.

В настоящее время в центре Муйнакского района и на побережье Аральского моря создана новая туристическая инфраструктура, юртовые лагеря, сафари на джипах и квадроциклах.

Напомним, в конце сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию, связанную с последствиями экологической катастрофы Аральского моря.

Гуттереш заверил, что приложит все усилия по продвижению конвенции об использовании водных ресурсов Амударьи и Сырдарьи и привлечению внимания международного сообщества к вопросу смягчения последствий экологической катастрофы в Приаралье.

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