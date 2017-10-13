В Роспатенте озабочены недостаточной коммерциализацией изобретений

Москва, , 12:02 — REGNUM В сфере охраны интеллектуальной собственности не хватает специалистов, способных приводить к капитализации и коммерциализации патентов для их последующего эффективного использования, передает 13 октября RT со ссылкой на руководителя федеральной службы по интеллектуальной собственности России Григория Ивлиева.

«Отечественные заявители по-прежнему не до конца осознают всю важность правовой охраны интеллектуальной собственности (ИС) — фундамента инновационной экономики», — пояснил Ивлиев. По его словам, лидерство определённых отраслей, в которых оформляются патенты, связано с получением финансовой отдачи или экономического эффекта.

Сегодня в России наблюдается недостаток грамотных специалистов и маркетологов, которые могли бы полноценно проводить работу в этой сфере, начиная с исследований и заканчивая коммерциализацией, уверен глава Роспатента.

«Мы связываем это как с недостатком специалистов в сфере ИС, способных провести начальные патентные исследования, грамотно оформить заявку на получение патента, а также специалистов по маркетингу ИС и с общим состоянием дел в сфере трансфера технологий, лицензирования патентов, эффективного использования ИС, её капитализации и коммерциализации», — цитирует RT слова Ивлиева.

При этом Роспатент проводит серьезную работу по мотивации изобретателей через взаимодействие с ведомствами и органами государственной власти. Речь идет о поддержке, как зарубежного патентования, так и отечественных заявителей, которым предоставляется целый ряд налоговых льгот.

Доктор технических наук, профессор МГТУ им. Баумана Евгений Бурый пояснил RT, что сегодня у изобретателей нет гарантий финансового обеспечения сделанных изобретений.

«В СССР всё было очень просто: была выплата поощрительного вознаграждения в размере 50 рублей, люди понимали свою выгоду. Сейчас можно потратить деньги и не быть совершенно уверенным в том, что ты этот патент сумеешь реализовать», — поясняет Бурый.

Он также указывает, что в настоящее время процедура патентования — это «индустрия сама в себе».

В соответствии с данными Роспатента, за первое полугодие 2017 года от российских и иностранных граждан поступило более 17 тыс. заявок на патентование изобретений. Чаще всего они относятся к разработкам в транспортной сфере, сельском хозяйстве, фармацевтике, измерительной техники.

Патентное право в России начало развиваться в 1812 году, после подписания императором Александром I манифеста «О привилегиях на разные изобретения и открытия в ремеслах и художествах». К концу 2016 года в реестре Роспатента насчитывалось более 312 тыс. действующих охранных документов.

Отметим, коммерциализация в сфере изобретений — характерная черта рыночной экономики. Желание получать прибыль на патентах вполне определенно будет уводить изобретателей от значимого содержания созданных ими изобретений в сторону обогащения на патентах, и сказанное Ивлиевым подтверждает данный тезис. Речь не идет о качестве изобретений или о том, что данная сфера охраны интеллектуальной собственности направлена на всесторонний прогресс. Напротив, все сводится к личному интересу субъектов на рынке. Схожими чертами обладает коммерциализация в сфере науки, культуры, образования и медицины.

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