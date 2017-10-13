«Синема парк» и «Формула кино» вернули «Матильду» в прокат

Москва, , 11:58 — REGNUM Объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» вернули в прокат фильм «Матильда». Об этом заявила директор по связям с общественностью киносети Александра Артамонова в интервью РБК.

«Мы видим, какая активная работа была проведена правоохранительными органами после нашего заявления, которое мы сделали месяц назад по обеспечению безопасности зрителей и урегулировании ситуации вокруг кинотеатров и фильма «Матильда», — пояснила она. — Это позволило нам принять решение и вернуть фильм в прокат в наши кинотеатры».

12 сентября 2017 г. ряд СМИ сообщил, что кинотеатры объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино» не пустят в прокат художественный фильм Алексея Учителя «Матильда». Руководство сети объяснило такое решение заботой о безопасности.

Напомним, скандал вокруг фильма «Матильда» не утихает несколько месяцев. Его инициатором выступила депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская, которая считает, что фильм оскорбляет чувства верующих.

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