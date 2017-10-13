Слухи о «ядовитом облаке»: Средства мониторинга выброса не фиксируют

Екатеринбург, , 11:40 — REGNUM Слухи о том, что из Челябинска в Екатеринбург якобы движется «ядовитое облако», появились в интернете 12 октября. В частности, в соцсетях и форумах появилось одно и тоже сообщение, в котором говорилось, будто в Институте химии объявили о радиоактивном выбросе, из-за которого надо сидеть дома и протирать лицо спиртом. Об этом пишет портал E1.ru.

Заместитель директора института промышленной экологии УрО РАН Илья Ярмошенко уже отреагировал на данные сообщения. По его словам, средства мониторинга в Свердловской области никакого опасного выброса не фиксируют.

При этом Ярмошенко уточнил, что в настоящее время в Свердловской области действительно действует предупреждение о смоге.

«На станциях радиационного мониторинга в Европе был обнаружен в атмосфере Рутений-10, это радионуклид, — добавил он. — Он является продуктом, образующимся в атомных реакторах и используется в медицинских целях для лечения заболеваний».

По его словам, обнаружение одного только Рутения-106 говорит о том, что это был выброс не атомных станций, не ядерных реакторов.

От паники жителей Свердловской области предостерегли и в МЧС РФ.