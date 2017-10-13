Глава Северной Осетии подарил детскому дому частный особняк

Владикавказ, , 11:26 — REGNUM Новоселами станут воспитанники детского дома в Северной Осетии. Дети стали хозяевами нового здания, которое купил и отремонтировал на собственные деньги глава республики Вячеслав Битаров.

В бывшем частном особняке, расположенном в центре города Моздока, созданы все условия для проживания 15 воспитанников. Здесь есть помещения для игр и проведения общих мероприятий, оборудованы тренажерный зал и швейный цех. Территория вокруг здания благоустроена, во дворе имеется летний бассейн, пишет ТАСС. Неподалеку расположена школа № 108, в которой будут обучаться дети из детского дома.

Поручение о переводе воспитательного учреждения в новое помещение дал глава республики районным властям еще в 2016 году. Старое здание детдома, построенное в 1963 году, находилось на окраине Моздока и не соответствовало требованиям безопасности и санитарно-гигиенических норм, в полном упадке находилась система коммуникаций.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Северной Осетии, посетив учреждение, заявил о том, что «детей надо срочно переводить в город или же в оперативном порядке проводить здесь ремонт — так дальше продолжаться не может». Битаров высказал свои претензии к руководству и сотрудникам детского дома, предложив руководителю министерства образования Ирине Азимовой принять кадровые решения в связи с положением, в котором оказалось учреждение.

Как отметил глава региона, он уверен, что «ни один из работников учреждения не воспитывает своих детей в таких условиях, и поэтому есть претензии к сотрудникам и конкретно к руководителю».

«Тех средств, которые мы заложили, будет достаточно, чтобы создать комфортные условия. Ходят разговоры, что детский дом в Моздокском районе будет закрыт, но это не так. Глава республики поставил перед нами задачу не закрыть его, а создать благоприятные условия для детей», — заявил летом 2017 года заместитель председателя правительства РСО-Алании Анатолий Поляков.

Однако тратить средства из бюджета не пришлось — вопрос решил сам глава республики, купив для детского дома новое помещение.