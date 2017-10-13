Чаше всего жители России жалуются в Счетную палату на чиновников

Москва, , 11:25 — REGNUM Счетной палатой РФ в III квартале 2017 года рассмотрено 669 обращений граждан и организаций, было задано 1083 вопросов. После рассмотрения обращений граждан в соответствующие компетентные органы Счетной палатой направлены 1194 письма, сообщили в СП РФ.

Чаще всего жителей России волнуют вопросы, связанные с защитой прав и свобод, граждане жалуются на должностных лиц — 143 обращения.

Также у граждан возникают вопросы по исполнению федерального бюджета — 105; по расходованию средств бюджетов регионов России — 88; по деятельности российских банков — 87.

Кроме того, граждане обеспокоены нарушениями в сфере здравоохранения и социального обеспечения — 86; в промышленности, строительстве и транспорте — 64.

Среди других нареканий населения страны: обеспечение жильем граждан — 57 обращений; проблемы вкладчиков — 57; сфера труда и заработной платы — 56; жилищно-коммунальное хозяйство и тарифы на ЖКУ — 53.

Больше всего обращений граждан поступило из Москвы, Московской и Калужской областей.

Для решения конкретных вопросам по обращениям граждан Счетная палата РФ отправила 16 обращений в администрацию президента и правительство РФ, 107 обращений — министерства и ведомства, 148 — в региональные органы власти.

Стоит отметить, что в органы прокуратуры направлены 144 обращения, в органы Следственного комитета РФ — 11, в судебные органы — восемь.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Счетная палата зафиксировала 3845 нарушений на общую сумму 965,8 млрд рублей. Генпрокуратура изучила материалы СП РФ и вынесла 264 представления об устранении нарушений закона.

К дисциплинарной ответственности были привлечены 150 должностных лиц. С 2015 года этот показатель вырос в два раза.

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