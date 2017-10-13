Скандал с новыми купюрами в 2000 рублей: Сахалин стал полуостровом

Южно-Сахалинск, , 11:47 — REGNUM Центробанк сделал Сахалин полуостровом, не потратившись на строительство моста или тоннеля: на новой банкноте номиналом в 2000 рублей жители единственного островного региона России разглядели, что их остров соединен с материком перешейком, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Сахалинская область также принимала участие во всероссийском конкурсе на право «попасть на деньги». Но сахалинцы, то ли в виду своей малой численности, то ли — недостаточной активности победу в конкурсе не одержали. На купюрах номиналом 2000 рублей изображены мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области. Тем не менее, Сахалинская область на новые деньги всё-таки попала. Но находится она не в центре, а с правого края. И вот там-то придирчивые сахалинцы и разглядели чудовищную географическую ошибку: Сахалин там не остров, а полуостров, с материком он соединен тонким перешейком.

«Мало того, что нас на всех картах забывают нарисовать, некоторые учебники вообще без Курил выходят, так еще на российских купюрах мы теперь вообще полуостров! Нельзя так относиться к людям! Это скандал даже не российского, а международного уровня! Купюры страны — это ведь такая же важная символика, как герб и флаг. Представлю, как посмеются иностранцы, узнав, что в России те, кто «деньги рисует» — географию не знает», — привело мнение читателей ИА Сахалинмедиа.

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Как сообщало ИА REGNUM, новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей Центробанк выпустил в обращение 12 октября 2017 года. При изготовлении купюр применялись новейшие технологии. На купюре в 200 рублей изображен памятник затопленным кораблям в Севастополе. На оборотной стороне основное изображение — музей — заповедник Херсонес-Таврический.

На лицевой стороне банкноты в 2000 рублей изображен вантовый мост во Владивостоке. На оборотной стороне — космодром «Восточный» в Амурской области. Ну, а сбоку — часть дальневосточного материка с Сахалином — который теперь полуостров. Хорошо, хоть Курилы на месте.

Впрочем, возможно, авторы новой купюры имели в виду будущий мост, который соединит Сахалин с материком. О строительстве моста сахалинцы попросили президента России Владимира Путина в ходе «прямой линии». Известно, что АО РЖД уже начало проработку проекта. Но пока не понятно — мост это будет или тоннель. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что строительство транспортного перехода материк — Сахалин вопрос решенный, добавив при этом, что «деньги будем искать по всему миру».