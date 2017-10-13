Мэрия Ярославля проводит фестиваль пельменей

Ярославль, , 11:09 — REGNUM В Ярославле впервые состоится фестиваль пельменей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

В программе фестиваля — соревнования лучших шеф-поваров ресторанов и кафе города, мастер-классы и презентации. Кроме того, на фестивале шеф-повар Михаил Ошарин покажет, как изготавливать пельмени рыболепные «ЯръУшки». Рецепт этого блюда был представлен в рамках общегородского пикника «Пир на Волге». Оно достойно украсит меню всех ресторанов и кафе города в качестве фирменного блюда города.

«Пока это фестиваль для поваров, но помимо профессионального жюри, мы сделаем и народное жюри, которые будет оценивать участников в разных номинациях. Лучшие пельмени мы планируем представить ярославцам на Рождественкой ярмарке на Советской площади», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела общественного питания мэрии Ярославля Ирина Николаева.

Организаторы называют основной целью фестиваля развитие гастрономического направления в туризме, знакомство с многообразием ресторанных предложений города Ярославля и повышение качества предоставления услуг общественного питания. Победителя фестиваля направят на стажировку по кулинарному искусству в Европу.